10 красоток ММА

Зойла Гуржел.

«Принцесса воинов» — американская спортсменка, успешно выступающая в боях по правилам ММА и тайском боксе. Зойла единственная на сегодняшний день чемпионка по версии «Беллатор.

Миша Тейт.

Действующая чемпионка UFC и лучшая женщина-боец 2010 года. Кроме этого, она является серебряным призером мира по грэпплингу.

Рейчел Камминс.

У Пантеры (именно такое прозвище у Рейчел в кругах ММА) внешность, с которой можно было бы идти в модели. Девушка выбрала карьеру в смешанных единоборствах и не жалеет об этом.

Джордан Макдональд.

Эта милая девушка успешно выступает в ММА. В свободное от тренировок время попробует себя в модельном бизнесе.

Ронда Раузи.

Ронда — первая чемпионка UFC, бывшая чемпионка Strikeforce в легчайшем весе, один из лучших бойцов MMA в мировом рейтинге вне весовых категорий. С недавнего времени девушка начала актерскую карьеру и сыграла уже в трех фильмах: „Неудержимые-3“, „Антураж“ и „Форсаж-7“.

Джина Карано.

Несмотря на то что Джина Карано уже не участвует в смешанных боях и строит актерскую карьеру, в ММА она до сих пор является одной из самых узнаваемых женщин-бойцов и даже получила звание „Женское лицо в MMA“, которое сама Джина признавать за собой категорически отказывается.

Анастасия Янькова

Анастасия является неоднократным призером Московской области и чемпионкой России по тайскому боксу. Карьеру в ММА девушка начала в 2013 году и уже успела завоевать себе прозвище „Русская Джина Карано“.

Александра Албу

Один из сильнейших кроссфит-атлетов России молдавского происхождения. Свой путь в ММА Александра начала с карате-до, которым стала заниматься в возрасте 10 лет в Молдове. Сейчас же девушка живет, тренируется и преподает кроссфит в Москве.

В боях по правилам ММА Мишель участвует уже на протяжении 9 лет, успешно проведя 17 боев и потерпев лишь 3 поражения. Но самая главная награда для нее — семья, заботу о которой Мишель удается успешно совмещать с выступлениями в ММА.

Лена Овчинникова.

Выступает по ММА в легчайшем весе среди женщин. Помимо смешанных единоборств, занимается тайским боксом, а также профессиональным кикбоксингом. Родилась в Днепропетровске.