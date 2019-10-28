Порнозвезду отправили в нокаут

Американская порнозвезда Орион Старр дебютировала в ММА.

Девушка билась против соотечественницы Элис Рид на турнире Bellator 232. Бой завершился в конце первого раунда техническим нокаутом. Спортсменка провела две мощных серии ударов и судья был вынужден спасать звезду фильмов для взрослых. Девушке не хватило 16 секунд, чтобы продержаться до перерыва.

После боя Старр показала свои синяки в Instagram.

Она рассказала, что не уйдет из смешанных единоборств, несмотря на поражение в дебютном поединке.

«Бой проигран, но война еще не окончена. Спасибо, Bellator, за невероятную возможность. Отличный бой с Элизой Рид. Уверена, что я еще выйду в октагон. Я голодна до новых боев. Мой профессиональный дебют — это невероятный опыт», — написала Орион в Instagram, прикрепив к посту фотографию своего лица, украшенного фингалом. Об этом рассказал Eurosport.