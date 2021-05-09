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Ковбой Серроне проиграл пятый бой подряд в UFC

News.ru
8 часов назад
В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном событии которого в наилегчайшем весе бразильянка Марина Родригес (14-1-2) победила единогласным решением судей американку Мишель Уотерсон (18-9).
Ковбой Серроне проиграл пятый бой подряд в UFC
Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look PressAdolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На протяжении всех пяти раундов бразильянка переигрывала соперницу в стойке, используя технику муай-тай и превосходство в габаритах над соперницей, которая раньше выступала в первом наилегчайшем и минимальном весах. В первой половине боя Родригес тревожила соперницу мощным ударом с правой и атаковала ногами по всем этажам, локтями и коленями в клинче.
Крепкая Уотерсон выдержала этот штурм, а в четвёртом раунде изменила ход боя за счёт перевода в партер, где вернула Родригес серией ударов часть долга. Однако закрепить успех американке не удалось, и в заключительной пятиминутке Родригес не дала перевести себя на землю. По итогам пяти раундов все судьи отдали ей победу со счётом 49:46 (двое) и 48:47.
В соглавном поединке вечера в полусреднем весе 38-летний ветеран UFC Дональд Серроне потерпел пятое поражение кряду, уступив техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Алексу Мороно.
Как сообщалось ранее, в Атлантик-Сити прошёл третий турнир сезона 2021 PFL. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Ренану Феррейре.
MMA,Алекс Мороно,Мишель Уотерсон,Дональд Серроне,
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