Ковбой Серроне проиграл пятый бой подряд в UFC

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном событии которого в наилегчайшем весе бразильянка Марина Родригес (14-1-2) победила единогласным решением судей американку Мишель Уотерсон (18-9).

Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На протяжении всех пяти раундов бразильянка переигрывала соперницу в стойке, используя технику муай-тай и превосходство в габаритах над соперницей, которая раньше выступала в первом наилегчайшем и минимальном весах. В первой половине боя Родригес тревожила соперницу мощным ударом с правой и атаковала ногами по всем этажам, локтями и коленями в клинче.

Крепкая Уотерсон выдержала этот штурм, а в четвёртом раунде изменила ход боя за счёт перевода в партер, где вернула Родригес серией ударов часть долга. Однако закрепить успех американке не удалось, и в заключительной пятиминутке Родригес не дала перевести себя на землю. По итогам пяти раундов все судьи отдали ей победу со счётом 49:46 (двое) и 48:47.

В соглавном поединке вечера в полусреднем весе 38-летний ветеран UFC Дональд Серроне потерпел пятое поражение кряду, уступив техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Алексу Мороно