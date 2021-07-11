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Чемпионат Европы по футболу 2020

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Порье над Макгрегором

FightCard.ruиещё 2
13 минут назад
Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался в Твиттере о победе Дастина Порье над Конором Макгрегором в их третьем поединке на турнире UFC 264.
"Добро побеждает зло": Нурмагомедов порадовался поражению Макгрегора
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина. Надеюсь, что ты получишь чемпионский пояс к концу года».
Напомним, в прошлом Хабиб побеждал Макгрегор и Порье досрочно, успешно защитив свой чемпионский титул. Участники главного события UFC 264 тоже прокомментировали итог своего противостояния.
По словам Порье, ирландец травмировал ногу во время неудачного нанесения одного из своих лоу-киков. Конор, в свою очередь, заявил, что Порье не блокировал тот лоу-кик, а также, что в их противостоянии еще ничего не решено. Макгрегор не переставал оскорблять Дастина даже после завершения поединка — сидя на канвасе с травмированной ногой.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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