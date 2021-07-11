"Добро побеждает зло": Нурмагомедов порадовался поражению Макгрегора

Напомним, в прошлом Хабиб побеждал Макгрегор и Порье досрочно, успешно защитив свой чемпионский титул. Участники главного события UFC 264 тоже прокомментировали итог своего противостояния.
По словам Порье, ирландец травмировал ногу во время неудачного нанесения одного из своих лоу-киков. Конор, в свою очередь, заявил, что Порье не блокировал тот лоу-кик, а также, что в их противостоянии еще ничего не решено. Макгрегор не переставал оскорблять Дастина даже после завершения поединка — сидя на канвасе с травмированной ногой.