"Добро побеждает зло": Нурмагомедов порадовался поражению Макгрегора

По словам Порье, ирландец травмировал ногу во время неудачного нанесения одного из своих лоу-киков. Конор, в свою очередь, заявил, что Порье не блокировал тот лоу-кик, а также, что в их противостоянии еще ничего не решено. Макгрегор не переставал оскорблять Дастина даже после завершения поединка — сидя на канвасе с травмированной ногой.