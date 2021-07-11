"Кусок д***ма": Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл Арене". В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.