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Чемпионат Европы по футболу 2020

Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора и поздравил Порье с победой

Газета.Ru
1 час назад
Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поздравил американца Дастина Порье с победой над экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором, а также высказался об оскорблениях ирландца в адрес супруги соперника.
"Кусок д***ма": Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора
Фото: ТАССТАСС
"Семью нельзя в это втягивать. Этот парень — кусок дерьма. Мои поздравления Порье. Хорошие вещи происходят с хорошими людьми", — написал Абдель-Азиз в Twitter.
Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на "Ти-Мобайл Арене". В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Ранее глава UFC Дана Уайт раскритиковал Макгрегора за оскорбления в адрес жены Порье.
MMA,Дана Уайт,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,Газета.Ru,
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