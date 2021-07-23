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Боец UFC Порье высмеял Макгрегора

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье высмеял ирландца Конора Макгрегора, передает MMA Junkie.

"Макгрегор слаб": Порье высмеял бойца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сразу скажу: это проявление психологической слабости. Макгрегор слаб, ему нужны оправдания, но я не особо вдаюсь в подробности. Знаю, что сделал все, что должен был сделать, а остальное — просто шум", - сказал Порье.

Порье заявил о намерении избить Макгрегора на улице

Напомним, Макгрегор заявил, что уступил Порье в их третьем поединке из-за травмы ноги, которую получил во время подготовки к бою. Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом.

В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках. Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Ранее юоец Артем Лобов заявил, что у Конора Макгрегора не надо было брать интервью после боя с Дастином Порье из-за того, что ирландец сломал ногу.

MMA,Артем Лобов,Конор Макгрегор,
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