Winline эксклюзивно покажет бой Емельяненко - Тарасов

18 сентября пройдет турнир промоушена «Наше дело», в главном бою которого встретятся боец ММА Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов. Поединок будет состоять из 3 раундов по 2 минуты и пройдет по правилам бокса. При этом бойцы будут драться в перчатках, которые используют в боях ММА. Ориентировочное начало боя - 22:45 мск.