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Winline эксклюзивно покажет бой Емельяненко - Тарасов

Партнерский материал
55 минут назад

18 сентября пройдет турнир промоушена «Наше дело», в главном бою которого встретятся боец ММА Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов. Поединок будет состоять из 3 раундов по 2 минуты и пройдет по правилам бокса. При этом бойцы будут драться в перчатках, которые используют в боях ММА. Ориентировочное начало боя - 22:45 мск.

Winline эксклюзивно покажет бой Емельяненко - Тарасов
Фото: Instagram.com/alexemelyanenkoInstagram.com/alexemelyanenko

Бой Емельяненко - Тарасов эксклюзивно покажет букмекер Winline. Трансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте или в мобильном приложении Winline. Чтобы получить доступ к трансляции, достаточно зарегистрироваться.

Смотри бой Александр Емельяненко - Артем Тарасов бесплатно на Winline!

MMA,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,
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