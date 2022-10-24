Хабиб раскритиковал судейство в бою Яна в UFС

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов раскритиковал решение судей присудить поражение российскому бойцу Петру Яну в поединке турнира UFC 280 против американца Шона О'Мэлли. Видео с реакцией спортсмена на результат боя опубликовано на YouTube-канале Red Corner MMA.

«Каждый раунд отдал бы ему. Близко, но каждый раунд отдал бы», – сказал Нурмагомедов.

Поединок прошел 22 октября в Абу-Даби и продлился все три раунда. Соревнование завершилось раздельным решением судей: 28–29, 29–28, 29–28. Перед боем Пётр Ян занимал первое место рейтинга легчайшего веса. Его противник О'Мэлли был восьмым. Всего на счету 29-летнего спортсмена из России 16 побед при трех поражениях. В активе у О'Мэлли 15 побед, одно поражение и одна ничья.