«Он изменил игру. Такое нельзя повторить». Петтис — о Макгрегоре

Известный американский боец смешанных единоборств Серхио Петтис высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре. «Что ж, больше никто не поднимется так же, как Конор Макгрегор. Его набор навыков и склад ума дополняли друг друга. Нельзя лишь верить, что ты великолепен, – ты должен добиваться успеха. И Макгрегор сделал именно это. Изменил игру. Такое нельзя повторить. А ведь многие пытались», — написал Петтис у себя в социальных сетях. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Конор провёл на турнире UFC 264, состоявшемся летом 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.