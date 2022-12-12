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12 декабря

«Он изменил игру. Такое нельзя повторить». Петтис — о Макгрегоре

Чемпионат.comиещё 1

Известный американский боец смешанных единоборств Серхио Петтис высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре. «Что ж, больше никто не поднимется так же, как Конор Макгрегор. Его набор навыков и склад ума дополняли друг друга. Нельзя лишь верить, что ты великолепен, – ты должен добиваться успеха. И Макгрегор сделал именно это. Изменил игру. Такое нельзя повторить. А ведь многие пытались», — написал Петтис у себя в социальных сетях. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Конор провёл на турнире UFC 264, состоявшемся летом 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

«Он изменил игру. Такое нельзя повторить». Петтис — о Макгрегоре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры:

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