Емельяненко высказался об инциденте в столичном ТЦ

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал скандальное видео, на котором его запечатлели в состоянии алкогольного опьянения у столичного ТЦ. Об этом сообщает «Лента.ру» .

«Нельзя дружить только с солнечной стороной человека. Учитесь принимать его целостным», – написал Емельяненко в своих социальных сетях.

19 января в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как пьяного Емельяненко отказались пускать в московский ТЦ «Кунцево Плаза», после чего спортсмен отправился гулять по улицам столицы. Менеджер бойца Никита Бурчак признал, что Емельяненко действительно был пьян.