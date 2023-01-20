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18 минут назад

Емельяненко прокомментировал инцидент в столичном ТЦ

Елена Прошина

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал скандальное видео, на котором его запечатлели в состоянии алкогольного опьянения у столичного ТЦ. Об этом сообщает «Лента.ру».

Емельяненко высказался об инциденте в столичном ТЦ
Фото: соцсетисоцсети

«Нельзя дружить только с солнечной стороной человека. Учитесь принимать его целостным», – написал Емельяненко в своих социальных сетях.

19 января в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как пьяного Емельяненко отказались пускать в московский ТЦ «Кунцево Плаза», после чего спортсмен отправился гулять по улицам столицы. Менеджер бойца Никита Бурчак признал, что Емельяненко действительно был пьян.

Менеджер Емельяненко прокомментировал видео с пьяным бойцом ММА

«Александр с лета, как уехал в Екатеринбург, был абсолютно сухой, не пил, тренировался, а сейчас позволил себе немножко выпить», – заявил тогда Бурчак.

Ранее жена Александра Емельяненко рассказала об алкогольной зависимости спортсмена.

MMA,Александр Емельяненко,
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