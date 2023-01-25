Раскрыта реакция МакГрегора на обвинения в нападении на девушку

Чемпион смешанных единоборств Конор МакГрегор отверг обвинения, которые были выдвинуты после того, как спортсмен якобы напал на девушку во время прогулки на яхте. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

«Мистер МакГрегор непоколебимо отрицает все обвинения, выдвинутые гостем на его лодке», – заявила пресс-секретарь спортсмена Карен Кесслер.

В начале 2023 года суд Ибицы начал расследование в отношении МакГрегора из-за заявления его знакомой. По словам девушки, во время прогулки на яхте спортсмен внезапно стал агрессивен, после чего стал избивать знакомую кулаками и ногами. После нанесения побоев МакГрегор заставил девушку «бежать с яхты».

По возвращении домой девушка обратилась в полицию. Суд города Ибица устанавливает детали произошедшего.