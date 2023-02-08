Тухугов рассказал, как потерял сознание перед взвешиванием

Российский боец UFC Зубайра Тухугов рассказал, что планирует сменить весовую категорию из-за проблем с весогонкой. По словам спортсмена, перед последней церемонией взвешивания он потерял сознание. Об этом сообщает «Матч.ТВ».
По признанию Тухугова, каждая весогонка становился для него большой проблемой. Но решение перейти в другую весовую категорию спортсмен оценивает положительно.
«Сейчас намного легче себя чувствую. Думаю, что даже раньше мне надо было перейти в 70 кг. Каждый раз я гонял как в последний раз и за два дня перед весогонкой я умирал, думал, что больше уже не буду гонять», – сказал он.
Боец также добавил, что последней каплей стала потеря сознания перед взвешиванием.
«Это все зависит от состояния человека от подготовки, человек должен быть готов к весогонке. Физически должен быть подготовлен. Не всегда это получается. Ты думаешь, что сможешь, а потом понимаешь, что у тебя нет сил. В последний раз я просто вырубился на весогонке. Потерял сознание где то за час два до взвешивания. Сидел в сауне, три килограмма осталось. Много это, невозможно было сделать… и я проснулся на полу. Мой бой отменили», – рассказал Тухугов.
Весогонкой в UFC называют временную потеря веса спортсмена, которую устраивают для попадания в более лёгкую весовую категорию. Обычно для такого похудания используют метод уменьшения жидкости в организме. Спортивные эксперты предупреждают, что слишком интенсивная сгонка веса может нанести вред здоровью спортсмена, нарушить терморегуляцию и даже привести к тепловому удару.
12 февраля 32-летнего Тухугова ждёт бой против бразильца Элвиса Бреннера на турнире UFC 284. На сегодняшний день в статистике спортсмена 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.
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