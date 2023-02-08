Тухугов рассказал, как потерял сознание перед взвешиванием

«Это все зависит от состояния человека от подготовки, человек должен быть готов к весогонке. Физически должен быть подготовлен. Не всегда это получается. Ты думаешь, что сможешь, а потом понимаешь, что у тебя нет сил. В последний раз я просто вырубился на весогонке. Потерял сознание где то за час два до взвешивания. Сидел в сауне, три килограмма осталось. Много это, невозможно было сделать… и я проснулся на полу. Мой бой отменили», – рассказал Тухугов.