Спортивный юрист прокомментировала обвинения в адрес Махачева

Антидопинговому агентству США (USADA) предстоит проведение тщательного расследования после появления претензий в адрес российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева касательно использования им капельницы перед боем с австралийцем Александром Волкановски. Об этом в разговоре с Рамблером заявила cпортивный юрист Анна Анцелиович, отметив, что сами по себе обвинения не станут поводом для дисквалификации спортсмена.





О сроке возможной дисквалификации [в том случае, если факт нарушения антидопинговых правил будет доказан] говорить сложно. Нужно проверять антидопинговую политику UFC, потому что организация не является подписантом кодекса Дела, связанные с инфузиями, не такие простые. Например, когда что-то обнаруживают в крови спортсмена, то дальше это уже его дело - доказывать, как это попало в организм, имеются ли обстоятельства для смягчения санкций. А вот в случае с инъекциями, так как в организм спортсмена не вводят запрещенные субстанции, то здесь надо доказывать использование запрещенного метода. Это другое нарушение. И тут все полностью возлагается на антидопинговую организацию, при этом стандарт доказывания достаточно высокий. Дисквалифицировать человека просто на основании обвинений здесь нельзя. То есть от USADA потребуется проведение достаточно серьезного расследования, чтобы вынести санкцию при наличии нормальной доказательной базы.О сроке возможной дисквалификации [в том случае, если факт нарушения антидопинговых правил будет доказан] говорить сложно. Нужно проверять антидопинговую политику UFC, потому что организация не является подписантом кодекса WADA [Всемирное антидопинговое агентство]. У них свои антидопинговые правила, разработанные наподобие Всемирного антидопингового кодекса, но все-таки это свои правила, они не в системе WADA. Их для UFC разработало USADA, и там своя система назначения санкций. Анна Анцелиович Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт», бывший гендиректор РУСАДА

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Юрист подчеркнула, что, согласно правилам WADA, запрещены инфузии в объеме более 100 мл в течение 12 часов.

"То есть можно сделать 90 мл - и это не будет нарушением антидопинговых правил. И тут надо доказывать, что были именно инфузии в объеме больше разрешенного, что вообще было использование запрещенного метода", — сказала Анцелиович.

Ранее новозеландский боец Дэн Хукер заявил, что Махачев обращался к медикам в Австралии, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Такие же претензии в адрес россиянина высказал Александр Волкановски. В USADA при этом отметили, что проверят информацию о возможном использовании капельницы для регидратации российским бойцом. Сам Махачев отверг любые обвинения в применении капельниц.