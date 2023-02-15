Спортивный юрист прокомментировала обвинения в адрес Махачева

Антидопинговому агентству США (USADA) предстоит проведение тщательного расследования после появления претензий в адрес российского чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева касательно использования им капельницы перед боем с австралийцем Александром Волкановски. Об этом в разговоре с Рамблером заявила cпортивный юрист Анна Анцелиович, отметив, что сами по себе обвинения не станут поводом для дисквалификации спортсмена.
Юрист подчеркнула, что, согласно правилам WADA, запрещены инфузии в объеме более 100 мл в течение 12 часов.
"То есть можно сделать 90 мл - и это не будет нарушением антидопинговых правил. И тут надо доказывать, что были именно инфузии в объеме больше разрешенного, что вообще было использование запрещенного метода", — сказала Анцелиович.
Ранее новозеландский боец Дэн Хукер заявил, что Махачев обращался к медикам в Австралии, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Такие же претензии в адрес россиянина высказал Александр Волкановски. В USADA при этом отметили, что проверят информацию о возможном использовании капельницы для регидратации российским бойцом. Сам Махачев отверг любые обвинения в применении капельниц.
12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.