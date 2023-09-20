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Полет «Орла»: Хабибу Нурмагомедову — 35

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Владелец лиги EAGLE FC, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Хабиб Нурмагомедов в Нью-Йорке, 2016 год 
© Global Look Press
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Хабиб Нурмагомедов во время тренировки в Москве, 2017 год 
© Антон Денисов/РИА Новости
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Хабиб Нурмагомедов с отцом и личным тренером Абдулманапом Нурмагомедовым (1962-2020) 
© Khabib Nurmagomedov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (слева направо) во время поединка за звание чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 242 по смешанным единоборствам на стадионе The Arena в Абу-Даби, 2019 год 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов во время чествования перед началом матча 11-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Анжи» (Махачкала) и ПФК ЦСКА (Москва), 2018 год 
© Саид Царнаев/РИА Новости
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Хабиб Нурмагомедов на презентации своей автобиографической книги «Khabib Time», 2018 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин, глава Дагестана (2018-2020) Владимир Васильев и чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов с отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым (слева направо) во время встречи в аэропорту Махачкалы, 2019 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости
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Слева направо: Джастин Гэтжи (США) и Хабиб Нурмагомедов (Россия) в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, 2020 год 
© РИА Новости

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Хабиб Нурмагомедов фотографируется со своим болельщиком после пресс-конференции перед чемпионатом Gorilla Fighting Championship в спортивном комплексе «Чемпион» в Краснодаре, 2019 год 
© Виталий Тимкив/РИА Новости
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов во время выступления на тему: «Искусство побеждать: как побороть страх поражения» в рамках II просветительского марафона «Новое Знание», 2021 год 
© Максим Блинов/РИА Новости
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Хабиб Нурмагомедов на 36-м турнире EFC в Казани, 2021 год 
© Максим Богодвид/РИА Новости
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Хабиб Нурмагомедов во время пресс-конференции, 2021 год 
© Антон Денисов/РИА Новости

    Хабиб Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в городе Кизилюрте Дагестанской АССР. С детства занимался единоборствами под руководством своего отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова (1962-2020).

    Хабиб — двукратный чемпион мира по боевому самбо, при этом он завоевал титулы в весовых категориях до 74 кг и до 81 кг. Первый бой по смешанным единоборствам под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он провел в январе 2021 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса.

    В общей сложности на счету Нурмагомедова 29 боев на профессиональном уровне, и в каждом из них он праздновал победу. Последний поединок в UFC Хабиб провел в октябре 2020 года, взяв верх над американцем Джастином Гейтжи. Глава промоушена Дана Уайт неоднократно заявлял о попытках уговорить россиянина еще хотя бы на один бой, но тот не изменил своего решения и ушел из октагона непобежденным чемпионом UFC в легком весе и лидером рейтинга бойцов организации вне зависимости от весовых категорий.

    После окончания карьеры Нурмагомедов активно занялся бизнесом, в том числе купил и провел реорганизацию бойцовского промоушена, получившего название Eagle FC в честь прозвища Хабиба.

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