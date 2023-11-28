Алкоголь, скандалы и новый бой: как живет Конор Макгрегор

Прошло уже более двух лет со дня последнего боя легенды мирового UFC Конора Макгрегора. 11 июля 2021 года состоялся третий поединок бойца с Дастином Порье, где спортсмен получил ужасную травму ноги. В конце первого раунда поединка Макгрегор неудачно оступился и сломал левую ногу на глазах у шокированной публики. С тех пор Конор не провел ни одного боя, и скептики уже заговорили о завершении бойцом профессиональной карьеры.

Тем не менее, Макгрегор продолжает усиленно тренироваться и готовится к возвращению на ринг. Точной даты следующего боя ирландца нет, но, по слухам, его противником может стать американец Майкл Чендлер. Пока же бывший чемпион UFC проводит время с семьей, занимается физическим развитием сына, продвигает бренд виски, просто веселится, ну и, конечно же, попадает в скандалы.

Накануне Макгрегор привлек внимание ирландской полиции после критики правительства в соцсети Twitter (X). По мнению спортсмена, власти не справляются с обеспечением безопасности населения. Спортсмен высказался на фоне беспорядков в Дублине, возникших после нападения мигранта на местную жительницу с детьми. Он осудил участников акции, но призвал к переменам в стране. Сообщает издание News.ru.

Сейчас власти проверяют заявление спортсмена на возможность разжигания межнациональной розни.