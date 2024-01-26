В Союзе ММА России ждут Монсона: кофемашина есть, печеньками накормим

Его слова передает "Спорт-Экспресс". "Мы с ним знакомы, но, если он хочет помочь, нужно приехать к нам в офис, посидеть, пообщаться. У нас сформированная команда, получили новое дыхание, консолидировались, идем дальше с большими амбициями. Пусть Монсон приезжает к нам, мы рады всех видеть. Кофемашина есть, напоим кофе, печеньками накормим. Гостей мы любим! Чем больше мы общаемся, тем лучше для развития единоборств", - сказал Терентьев.