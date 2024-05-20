В России отреагировали на победу Усика в бою с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю оценил победу украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Sport24.

«Рад за украинца. Он действительно большой молодец! Сашу нельзя считать величайшим боксером в истории в тяжелом весе! Что значит величайший? Усик только на середине своей карьеры», — отметил Цзю.

По мнению бывшего чемпиона, завоевание Усиком титула абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе очень важно. При этом Цзю посчитал, что оно не делает украинца величайшим среди тяжеловесов.

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Украинский боксер Александр Усик одержал победу по очкам над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Трансляция велась на сайте «Спорт-Экспресса».

Поединок прошел в Эр-Рияде и продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113. Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.

Впервые в истории бокса разыграли сразу четыре титула чемпиона мира: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе.

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Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров дал совет украинскому боксеру Александру Усику после его победы над британцем Тайсоном Фьюри. Слова Тактарова приводит Sport24.

«Желаю Саше перестать заниматься ерундой, которая составляет один-два процента на всей Украине и которая попряталась в лесах и землянках после ВОВ», — заявил Тактаров.

Он посчитал, что Усик был функционально готов намного лучше Фьюри, и поздравил весь славянский народ с победой украинца.

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Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба прокомментировал в своих соцсетях победу украинца Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри раздельным решением судей, отметив, что украинец победил заслуженно.

"Я сказал, что раздельным решением Усик выиграет. Ну, он заслужил. Молодец Усик, заслужил, правда. Я думаю, будет бой-реванш", - написал Дзюба.

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Российский тренер Виталий Сланов проанализировал момент нокдауна в бою между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF, WBA, и WBO Александром Усиком.

«У Усика нет удара. Он особенно добивать не шёл. Скорее всего, если бы на месте Усика был бы Уайлдер или Джошуа, был бы глухой нокаут. В любом случае Усик – молодец. Переломил всё в свою пользу. Можем только похлопать. А Фьюри не раз доказывал, что он очень мужественный. Несмотря на всю болтовню и хвастовство. Он же мужественный парень», — сказал Сланов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказал мнение, что абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик может называться одним из величайших тяжеловесов в истории.

«Можно ли назвать Усика величайшим тяжеловесом? 100%. Хотя он и не тяжеловес даже. Он и так был одним из лучших, величайших, но, побив Фьюри, он доказал, что его можно ставить на уровень Мохаммеда Али, Майка Тайсона, Джорджа Формана, Леннокса Льюиса. Он в этой категории. Хотя рекорд Усика лучше. Они все проигрывали, Усик — нет», — сказал Василевский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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Известный российский боец смешанных единоборств (MMA) Вадим Немков заявил, что победа украинца Александра Усика над Тайсоном Фьюри была неочевидной, передает LiveResult.ru.

"Конечно же, это была неочевидная победа. Встречались два таких серьёзных боксера. Бой показал, что на ринге были лучшие в мире в данном виде спорта", - сказал Немков.

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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о поединке между чемпионом мира по боксу по версии WBO, WBA, и IBF украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по боксу по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Честно сказать, разочарован. Ожидал большего с точки зрения бокса. От Фьюри прежде всего. Если брать Усика, то он как раз отбоксировал на том багаже, который имеет. Сложно говорить. Как говорится, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Не знаю, с чем был связан такой бой от Фьюри, но, имея превосходство в габаритах и по факту не использовать это… Не знаю. В целом с раздельным решением согласен. Близкий бой. Усик был получше», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри предположил, что Усик является лучшим тяжеловесом в истории бокса, передает Sport24.

"Бой отдали заслуженно Усику. Наверное, на сегодняшний день Усик является лучшим тяжеловесом в истории бокса. Это трудяга. Он все заработал своим собственным трудом", - сказал Лебедев.

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев отреагировал на победу украинца Александра Усика раздельным решением судей над британцем Тайсоном Фьюри, передает "Спорт-Экспресс".

"Все по делу. В последнее время болеть за Усика не получается, потому что он сильно представлен в политике. Душа к нему не очень лежит. Но со спортивной точки зрения он король тяжелого веса", - сказал Гаджиев.

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