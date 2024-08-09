Бах обвинил IBA в ошибке при гендерном тесте двух спортсменок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) ошиблась при подведении итогов гендерного теста алжирки Иман Хелиф и спортсменки из Тайваня Линь Юйтин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Баха, ассоциация бокса предоставила ненаучные доказательства провала их тестов. Он также добавил, что посмотрел стенограмму пресс-конференции IBA, из который было не ясно, какие конкретно тесты были сделаны, а также какие результаты они дали.

«И в любом случае то, что там сообщалось, не соответствует науке. <...> Я уже ранее объяснял, какие у нас проблемы. В этой культурной войне не так просто, как некоторые, возможно, хотят представить, что XX или XY — это четкое различие между мужчинами и женщинами. С научной точки зрения этого уже нет, и поэтому эти две женщины имеют право участвовать в женском соревновании», — заявил он.

Напомним, что ранее МОК обвинил IBA в безосновательной дисквалификации Хелиф и Юйтин с чемпионата мира 2023 года в Индии. Тогда в организации заявили, что спортсменки не прошли гендерный тест. Позже МОК допустил их до Олимпийских игр — комитет заявил, что в 2023 году спортсменки стали жертвами «неожиданного и дискриминационного» решения IBA.