МОК обвинил международную ассоциацию бокса в гендерном скандале

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) виновна в скандале, который разгорелся вокруг участия на Олимпиаде двух проваливших гендерный тест боксерш. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

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Согласно заявлению МОК, алжирская спортсменка Иман Хелиф и боксерша из Тайваня Линь Юйтин не смогли пройти гендерный тест на чемпионате мира 2023 года в Индии, который прошел под эгидой IBA. В результате их дисквалифицировали с соревнований.

При этом обе спортсменки были допущены МОК до Олимпийских игр. Как сообщили в МОК, в 2023 году спортсменки стали жертвами «неожиданного и дискриминационного» решения IBA и были отстранены от соревнований без соответствующей правовой процедуры.

«Согласно протоколу IBA, доступному на их сайте, это решение было принято исключительно генеральным секретарем и генеральным директором IBA. Уже впоследствии его ратифицировало правление IBA, потребовавшее, чтобы подобные процедуры в будущем проводились согласно положениям IBA. В протоколе также говорится, что IBA должна "установить четкую процедуру гендерного тестирования"», — сообщилили в МОК.



В комитете также добавили, что обе спортсменки столкнулись с агрессией в свой адрес, которая была полностью основана на дисквалификации со стороны IBA.

Ранее Валуев обвинил МОК в продвижении трансгендерной политики на примере бокса.