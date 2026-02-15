Установлен новый рекорд Олимпиады

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд зимних Олимпийских игр по числу завоеванных золотых медалей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сегодня Клебо в составе сборной Норвегии выиграл мужскую эстафету 4х7,5 км.

В общей сложности теперь у него девять золотых олимпийских медалей. Четыре награды он завоевал на нынешней Олимпиаде, три на Играх в Пхенчхане и две в Пекине.

Клебо уже принадлежит другой рекорд. Он 15-кратный чемпион мира в мужских лыжных гонках.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.

