Олимпиада-2020: запрещенный прием в "борьбе Путина" и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.
Завоевавшая бронзу россиянка Мадина Таймазова рассказала, что в полуфинальной встрече с японкой испытала на себе действие запрещенного приема, но судьи ее соперницу не наказали. «Японка блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом», - приводит слова спортсменки «Чемпионат».
Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Это победа стала сенсацией, а завоеванная олимпийская медаль от женщин - первой в академической гребле с 2000 года, пишет «Чемпионат».
Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравили с днем рождения россиянок Ольгу и Евгению Фролкиных, завоевавших серебро в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио. Спортивные функционеры спели девушкам Happy Birthday to You, сообщает «Рамблер».
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил об отстранении от участия в Олимпиаде в Токио трех украинских и белорусских спортсменов, имена которых не сообщаются. По данным AIU, они нарушили правило о том, что атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти месяцев, с перерывом в три недели между анализами, пишет «Лента.ру».
Мужская сборная России по баскетболу в формате 3х3 проиграла Латвии в финале Олимпиады и взяла серебряную медаль. Матч с латвийцами завершился со счетом 21:18. Об этом сообщает «Рамблер».