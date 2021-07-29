Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: запрещенный прием в "борьбе Путина" и другие ключевые события

Алиса Селезнёва
18 минут назад

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

Олимпиада-2020: запрещенный прием в "борьбе Путина" и другие ключевые события
Фото: ТАССТАСС

Российская дзюдоистка заявила о запрещенном приеме от японки

Завоевавшая бронзу россиянка Мадина Таймазова рассказала, что в полуфинальной встрече с японкой испытала на себе действие запрещенного приема, но судьи ее соперницу не наказали. «Японка блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом», - приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Читать новость полностью

Россиянке взяли олимпийское серебро в гребле

Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебро в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Это победа стала сенсацией, а завоеванная олимпийская медаль от женщин - первой в академической гребле с 2000 года, пишет «Чемпионат».

Читать новость полностью

Президент МОК спел для российских баскетболисток на Олимпиаде

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравили с днем рождения россиянок Ольгу и Евгению Фролкиных, завоевавших серебро в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио. Спортивные функционеры спели девушкам Happy Birthday to You, сообщает «Рамблер».

Читать новость полностью

Легкоатлетов из Белоруссии и Украины отстранили от участия в Играх

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил об отстранении от участия в Олимпиаде в Токио трех украинских и белорусских спортсменов, имена которых не сообщаются. По данным AIU, они нарушили правило о том, что атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти месяцев, с перерывом в три недели между анализами, пишет «Лента.ру».

Читать новость полностью

Мужская сборная по баскетболу 3х3 завоевала серебро в Токио

Мужская сборная России по баскетболу в формате 3х3 проиграла Латвии в финале Олимпиады и взяла серебряную медаль. Матч с латвийцами завершился со счетом 21:18. Об этом сообщает «Рамблер».

Читать новость полностью

Олимпиада-2020,Елена Орябинская,Томас Бах,СБОРНАЯ РОССИИ,Lenta.ru,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители