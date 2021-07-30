"Можно подать жалобу": Юрист об обвинениях в адрес пловца из России на Олимпиаде

Спортивный юрист Артём Пацев в беседе с Рамблером прокомментировал заявление американского пловца Райана Мерфи, намекнувшего на нечистую победу россиянина Евгения Рылова в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио.

После заплыва, в котором Мерфи занял второе место, он заявил: "Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым". Это высказывание получило большой резонанс, после чего представитель США уточнил свои слова, отметив, что когда он говорил о нечестных соревнованиях в микст-зоне, то был расстроен своим поражением и ничего не утверждал.

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Как отметил юрист, российская сторона может высказать претензии после подобного заявления пловца из США, что обычно делается через этические комиссии.

"Можно подать жалобу в комиссию МОК за неэтичное поведение спортсмена", - сказал Пацев.

Говоря о возможном наказании для американца, юрист отметил, что оно вряд ли будет серьезным. Вместе с тем он обратил внимание на то, что подобные высказывания нельзя оставлять безнаказанными, чтобы они не повторялись в будущем.

"Существует множество вариантов, начиная от предупреждения и заканчивая запретами, штрафами. Понятно, что если человек сразу "дал заднюю", - никто не будет серьезно наказывать. Но если оставлять это безнаказанным, то, конечно, будут постоянно продолжаться подобные провокации. По крайней мере реакция в виде официального обращения и формального возбуждения какого-то этического производства, наверное, нужна. В первую очередь, чтобы другие в следующий раз, прежде чем сказать, думали. Понятно, что ни о какой дисквалификации речи не идет, это именно как инструмент для предотвращения провокационных заявлений на будущее", - уточнил юрист.