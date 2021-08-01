Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что легкоатлетку Кристину Тимановскую хотят насильно вывезти из Токио в Минск по личному приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Личным указанием Лукашенко принято решение ее эвакуировать, вывезти за пределы Токио. Вернуть в Белоруссию» – написал Латушко в Telegram-канале.

По его словам, девушку будут сопровождать три человека спортивного телосложения.

Латушко обратился к белорусской диаспоре в Японии и представителям мировых СМИ. Он призвал «оказать нашей белоруске помощь», заявив, что за ней нет вины. Она просто высказала свою позицию, раскритиковав руководство национальной сборной.

Сегодня спортсменка опубликовала в соцсетях видео, где раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летней Олимпиаде в Токио. После этого агентство "БелТА" распространило заявление олимпийского комитета Белоруссии. Тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Играх в Токио.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады», - сказано в заявлении.