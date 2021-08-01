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Олимпиада-2020

Латушко рассказал о роли Лукашенко в «эвакуации» Тимановской из Токио

Майк Габриелян
31 минуту назад

Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что легкоатлетку Кристину Тимановскую хотят насильно вывезти из Токио в Минск по личному приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Личным указанием Лукашенко принято решение ее эвакуировать, вывезти за пределы Токио. Вернуть в Белоруссию» – написал Латушко в Telegram-канале.

По его словам, девушку будут сопровождать три человека спортивного телосложения.

Латушко обратился к белорусской диаспоре в Японии и представителям мировых СМИ. Он призвал «оказать нашей белоруске помощь», заявив, что за ней нет вины. Она просто высказала свою позицию, раскритиковав руководство национальной сборной.

Белорусскую бегунью пытаются насильно вывезти из Токио

Сегодня спортсменка опубликовала в соцсетях видео, где раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летней Олимпиаде в Токио. После этого агентство "БелТА" распространило заявление олимпийского комитета Белоруссии. Тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Играх в Токио.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады», - сказано в заявлении.

Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал изучить ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской.

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