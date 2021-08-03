Олимпиада-2020: Халк и политический жест и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

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Американка намеренно показала неуважение к правилам Олимпийских игр

Темнокожая толкательница ядра Рейвен Сондерс по прозвищу Халк завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио и сделала политический жест на награждении, скрестив руки над головой. За нарушение правил МОК ей может грозить дисквалификация, сообщает «Рамблер».

CAS отклонил апелляцию Тимановской на отстранение от Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию оказавшейся в центре скандала белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на ее отстранение от Олимпиады в Токио по решению Национального олимпийского комитета страны. Суд отказал бегунье, так как она не смогла доказать свою правоту, сообщает «Рамблер».

Российские синхронистки попали в неприятную ситуацию на ОИ

Российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Токио из-за проблем с музыкой. Однако это не помешало спортсменкам опередить ближайших преследователей, японок, на почти четыре балла, пишет «Рамблер».

Гимнаст Аблязин: «Не говорите, что у России украли медаль»

Российский гимнаст Денис Аблязин заявил, что не согласен с высказываниями о том, что у него «украли» золотую олимпийскую медаль в опорном прыжке. «Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит», - цитирует «Рамблер» слова спортсмена.

Первый атлет-трансгендер бесславно завершила выступление на Олимпиаде

Первый тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард выступила на Олимпиаде в Токио с нулевым результатом, не сумев взять ни один заявленный вес. 43-летняя Хаббард была представительницей Новой Зеландии, сообщает «Рамблер».

Каменский завоевал серебро в стрельбе на Играх в Токио