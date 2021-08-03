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Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: Халк и политический жест и другие ключевые события

Алиса Селезнёва
1 час назад

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

Олимпиада-2020: Халк и политический жест и другие ключевые события
Фото: ReutersReuters

Американка намеренно показала неуважение к правилам Олимпийских игр

Темнокожая толкательница ядра Рейвен Сондерс по прозвищу Халк завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио и сделала политический жест на награждении, скрестив руки над головой. За нарушение правил МОК ей может грозить дисквалификация, сообщает «Рамблер».

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CAS отклонил апелляцию Тимановской на отстранение от Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию оказавшейся в центре скандала белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на ее отстранение от Олимпиады в Токио по решению Национального олимпийского комитета страны. Суд отказал бегунье, так как она не смогла доказать свою правоту, сообщает «Рамблер».

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Российские синхронистки попали в неприятную ситуацию на ОИ

Российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Токио из-за проблем с музыкой. Однако это не помешало спортсменкам опередить ближайших преследователей, японок, на почти четыре балла, пишет «Рамблер».

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Гимнаст Аблязин: «Не говорите, что у России украли медаль»

Российский гимнаст Денис Аблязин заявил, что не согласен с высказываниями о том, что у него «украли» золотую олимпийскую медаль в опорном прыжке. «Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит», - цитирует «Рамблер» слова спортсмена.

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Первый атлет-трансгендер бесславно завершила выступление на Олимпиаде

Первый тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард выступила на Олимпиаде в Токио с нулевым результатом, не сумев взять ни один заявленный вес. 43-летняя Хаббард была представительницей Новой Зеландии, сообщает «Рамблер».

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Каменский завоевал серебро в стрельбе на Играх в Токио

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров. Он уступил представителю Китая Чжан Чанхуну, который установил мировой рекорд, пишет «Чемпионат».

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Олимпиада-2020,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,Денис Аблязин,Сергей Каменский,
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