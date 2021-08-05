"Признание наших успехов": Депутат о реакции японцев на победы российских атлетов

"Это частные, неофициальные заявления японских читателей, поэтому к ним нужно относится соответствующе. Но при этом без вниманиях их оставлять нельзя. Я считаю, что подобные заявления - признание признание успехов нашей команды, признание успехов российского спорта. Даже с учетом того, что мы приехали в Токио в усеченном составе.



Конечно, неприятно, что есть такие мнения. Но японцы ранее вообще предлагали отменить Олимпийские игры. И если бы мы прислушивались к таким мнениям - Игр бы не было.



Мы работаем, завоевываем медали. Без оглядки на комментарии наших японских соседей", - отметил депутат.