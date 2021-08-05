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Олимпиада-2020

"Признание наших успехов": Депутат о реакции японцев на победы российских атлетов

Елена Прошина
41 минуту назад

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "Рамблеру" предложения японцев ограничить выступления россиян на Олимпиаде в Токио.

Напомним, ранее некоторые читатели японского издания Jiji Press в комментариях к новостям о победах российских спортсменов на Играх заявили, что атлеты из России должны выступать в индивидуальных видах спорта, а не в командных дисциплинах.

"Это частные, неофициальные заявления японских читателей, поэтому к ним нужно относится соответствующе. Но при этом без вниманиях их оставлять нельзя. Я считаю, что подобные заявления - признание признание успехов нашей команды, признание успехов российского спорта. Даже с учетом того, что мы приехали в Токио в усеченном составе.

Конечно, неприятно, что есть такие мнения. Но японцы ранее вообще предлагали отменить Олимпийские игры. И если бы мы прислушивались к таким мнениям - Игр бы не было.

Мы работаем, завоевываем медали. Без оглядки на комментарии наших японских соседей", - отметил депутат.

В настоящее время Россия занимает шестую позицию в общем медальном зачете Олимпиады в Токио. Спортсменам удалось завоевать 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.

"Сколько можно унижать Россию?": Россияне о желании японцев ограничить спортсменов РФ

Олимпиада-2020,Видео,Дмитрий Свищев,Госдума,
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