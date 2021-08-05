"Это национализм": Журова об идее ограничить участие россиян в Играх в Токио

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с "Рамблером" оценила заявления читателей японского издания Jiji Press, предложивших ограничить выступления россиян на Олимпиаде.
Ранее некоторые читатели японского издания Jiji Press в комментариях к новостям о победах российских спортсменов на Играх заявили, что атлеты из России должны выступать в индивидуальных видах спорта, а не в командных дисциплинах, так как приехали на Олимпиаду в индивидуальном качестве.
Журова напомнила, что подобную идею в позапрошлом веке озвучивал инициатор организации современных Олимпийских игр, глава МОК в 1896—1916, 1919—1925 годах Пьер де Кубертен. При этом, как отметила депутат, сейчас такие инициативы звучат странно.
"Идея о том, чтобы все спортсмены выступали на Олимпийских играх в индивидуальном статусе, была еще у Пьера де Кубертена в позапрошлом веке. Тогда это было связано с тем, что далеко не каждая из стран могла представить полноценную команду, не каждая могла отправить спортсменов. Да и спортсмены зачастую сами платили за участие в Олимпийских играх. Тогда формат, когда страна отправляет спортсменов, не работал. Потом, когда страны начали участвовать в Олимпийских играх, к ним появился интерес, начала проявляться национальная гордость, — Кубертену это стало не нравится, потому что он понял, что здесь будет политика. А он очень хотел вывести спорт из-под удара политиков. Но его убедили в том, что без государственного подхода, без национальной гордости, без флага и гимна будет крайне сложно в странах привлечь людей массово заниматься спортом. И детей, и взрослых. Его убедили, что это хорошо для спорта в целом. Он согласился, но предупредил, что страны все равно будут соревноваться друг с другом, значит, будут бойкоты, начнутся различные претензии друг к другу. Что в итоге, к сожалению, и получилось.
Но сейчас уходить от этого странно. Говорить о том, чтобы россияне выступали в индивидуальном качестве — это абсолютная политика, не более того. Эти спортсмены заслужили право выступать за Россию. Они не имеют никакого отношения к предыдущим историям, они чистые спортсмены, они много раз проверены. И WADA в них не сомневается, о чем уже много раз говорилось даже на этой Олимпиаде", - сказала она.
Также олимпийская чемпионка назвала нарушением прав человека запрет для чистых российских спортсменов выступать под своим флагом.
"Всем спортсменам можно выступать под своим флагом, а россиянам нельзя. Почему? Что за нарушение прав человека? Тогда это национализм. Спортсмен не может сообщить, что он русский и что он выигрывает? Мы таким образом не показываем какое-то превосходство. А то, что сейчас китайцы, американцы и японцы на первых местах в медальном зачете - это же не значит, что эти нации превосходят все остальные. Это просто значит, что в этих странах уделяется большое внимание спорту. Но если другие страны находятся ниже в таблице, то это не означает, что они не развивают спорт. В каких-то видах спорта одни лучше, другие хуже. Просто в этот раз Россия забрала медали, которые не забирала раньше. Видимо, кому-то это не нравится. Наши спортсмены будут продолжать выигрывать вопреки таким попыткам на нас напасть. Они приехали ради побед, ради побед за Россию, несмотря на этот нейтральный статус", - заявила Журова.
Вместе с тем она добавила, что людям во всем мире долгое время рассказывали о проблемах с допингом в России, и теперь они не могут понять, как наши чистые атлеты показывают хорошие результаты на Олимпиаде.
"Хотели, чтобы мы не приехали и не продемонстрировали, что можем чистыми выступать еще лучше, чем в тот период, когда нас обвиняли, как будто бы мы грязные. И это вызывает какую-то истерику, потому что людей вводили в заблуждение семь лет. И теперь нужно объяснять, как так получилось, что атлеты из России чистыми выступают лучше, чем тогда, когда говорилось, что в России есть допинг, что там нечистые спортсмены.
Мы во многих моментах стали дисциплинированнее. "Русский авось" для нас плохо работает, а когда мы собираемся - у нас получаются такие результаты. Мы стали ко всему, что связано с допингом, подходить ответственнее", - сказала Журова.
В настоящее время Россия занимает пятую строчку в медальном зачете Олимпиады в Токио. У наших спортсменов 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград.