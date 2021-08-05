"Это национализм": Журова об идее ограничить участие россиян в Играх в Токио

"Идея о том, чтобы все спортсмены выступали на Олимпийских играх в индивидуальном статусе, была еще у Пьера де Кубертена в позапрошлом веке. Тогда это было связано с тем, что далеко не каждая из стран могла представить полноценную команду, не каждая могла отправить спортсменов. Да и спортсмены зачастую сами платили за участие в Олимпийских играх. Тогда формат, когда страна отправляет спортсменов, не работал. Потом, когда страны начали участвовать в Олимпийских играх, к ним появился интерес, начала проявляться национальная гордость, — Кубертену это стало не нравится, потому что он понял, что здесь будет политика. А он очень хотел вывести спорт из-под удара политиков. Но его убедили в том, что без государственного подхода, без национальной гордости, без флага и гимна будет крайне сложно в странах привлечь людей массово заниматься спортом. И детей, и взрослых. Его убедили, что это хорошо для спорта в целом. Он согласился, но предупредил, что страны все равно будут соревноваться друг с другом, значит, будут бойкоты, начнутся различные претензии друг к другу. Что в итоге, к сожалению, и получилось.



Но сейчас уходить от этого странно. Говорить о том, чтобы россияне выступали в индивидуальном качестве — это абсолютная политика, не более того. Эти спортсмены заслужили право выступать за Россию. Они не имеют никакого отношения к предыдущим историям, они чистые спортсмены, они много раз проверены. И WADA в них не сомневается, о чем уже много раз говорилось даже на этой Олимпиаде", - сказала она.