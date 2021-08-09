"Типичная позиция терпилы": Политики и спортсмены о словах Познера про наказание за допинг

Российские политики, спортсмены, журналисты и деятели культуры оценили высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что Россия "заслужила" выступление без флага и гимна на Олимпиаде в Токио после допинговых скандалов с участием наших спортсменов.
Журналист и политолог Александр Сосновский в своем Telegram-канале раскритиковал заявление Познера, назвав его мнение "позицией терпилы и соглашателя, который получает удовольствие, когда его бьют".
"Познер уже давно не удивляет. Это типичная позиция терпилы и соглашателя, который получает удовольствие, когда его бьют. Одновременно пожурил Запад и фактически Родченкова похвалил , умудрившись это имя не назвать", - написал он.
Спортивный комментатор, ведущий «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с URA.RU отметил, что Познеру приходится тяжело, поскольку ему сложно выбрать, какую команду на Олимпиаде поддерживать: России, Франции или США.
«Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединенные штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трех головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия», — сказал URA.RU Дмитрий Губерниев.
Спортивный комментатор напомнил, что российские спортсмены не провалили ни одного допинг-теста в Токио, в отличие от атлетов из других стран.
«Наша команда на этой Олимпиаде не сдала ни одного положительного допинг-теста, в отличие от бразильянки, которая обыграла Россию в составе своей волейбольной команды на подступах к полуфиналу. И надо проверить бразильскую команду посильнее», — уточнил собеседник агентства.
«Вне зависимости от мнения Владимира Познера, наша команда выглядит здорово, уверенно. Через три года мы будем еще сильнее в Париже. Да, я не сомневаюсь, что мы поедем на эту Олимпиаду вместе. Он будет болеть, я даже не знаю за кого, а я за Россию», — заключил Дмитрий Губерниев.
Советский и российский режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко обвинил телеведущего во лжи после заявления о наказании для участников Олимпиады.
«Пятое место – это то, что можно было сделать, то и сделано. Что касается Познера, то, все, что он не говорит, мне никогда не нравится, мне кажется абсолютным враньём», - заявил он в беседе с «Радио 1».
Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал слова Познера "некорректными" и сравнил политику Запада по отношению к спортсменам из России с репрессиями.
«Я считаю, наказание России в результате допинговых историй чрезмерным по той простой причине, что ни одна страна, ни одна команда не подверглась столь массовым репрессиям допинговым, как российская. При всём этом мы на руках имеем уже абсолютное понимание, что никакой государственной поддержки допинга в России нет, и это уже признано юридически. А если это признано юридически, то слова, в том числе Познера, как бы они ни звучали, некорректны».
Валуев также выразил мнение, что на положение России в спорте повлияли международные отношения.
«Российская Федерация не может быть столько мощно преследуема, потому что есть уже определённое юридическое заключение, что те обвинения, которые в наш адрес звучали вначале, не являются правдой. Следовательно, наша российская сборная чрезмерно преследовалась на основании всего лишь голословных утверждений. Наказания российских спортсменов, уличённых в применении допинга, вполне оправданны. Они относятся ко всем, не только к россиянам. Но преследование всей команды — это уже политика».
Депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что уважает журналиста, однако, по его мнению, Познер не разобрался в ситуации.
"Допинг употребляли десятки [российских] спортсменов. Это зафиксировано во всех источниках, имеющих к этому отношение, — WADA и РУСАДА и так далее, всё это запротоколировано, положительные пробы зафиксированы. Спортом занимаются в России десятки миллионов человек, профессиональным спортом занимаются миллионы человек. Пусть мне господин Познер объяснит, почему эти десятки миллионов человек, члены юниорских команд, молодёжных команд, национальных команд должны нести ответственность за несколько десятков человек, принимавших запрещённые препараты ради спортивных достижений, — заявил Свищёв.
Он отметил, что «сын за отца» не отвечает и наоборот, а принцип коллективной ответственности здесь неприменим. Свищёв добавил, что на Россию идёт давление «по всем фронтам»: в спорте, экономике, военной сфере, геополитике.
"Никому не нужна сильная Россия по всем аспектам жизни. В том числе в спорте. Нас поддушивают везде. К сожалению, господин Познер, очень хочу в это верить, не разобрался в ситуации и сделал такое заявление", — резюмировал парламентарий.
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в соцсетях раскритиковал телеведущего за его слова о российских олимпийцах, передает "Свободная пресса".
По мнению парламентария, такое заявление Познера является примером того, как некоторые представители российской интеллигенции призывают каяться в любых грехах, даже если вина нашей страны не подтверждается ничем.
«Что, разве наши гимнастки были пойманы на допинге? Нет. Они чисты, но, по мнению г-на Познера, почему-то „заслужили“ такое унижение», — написал он.
Единственное, в чём Толстой готов согласиться с Познером — это в том, что Россия усвоила урок и теперь чётко понимает, что спорт стал разменной монетой в руках политиков.
«Сердечно поздравляю наших спортсменов и призываю не обращать внимания на тех, кто пытается украсть их победу», — написал он.
Олимпийская чемпионка в групповом многоборье Ульяна Донскова, комментируя слова Познера, выразила мнение, что спортсмены должны быть наказаны, если чиновники допустили какие-то ошибки в прошлом.
«Я не считаю, что спортсмены должны быть наказаны, если чиновники допустили какие-то ошибки в прошлом. Спортсмены ни в коем случае не должны быть в это втянуты. Так что я не могу с этим согласиться», — сказала Донскова «Газете.Ru».
Серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посоветовала Познеру заниматься своим делом после его заявления.
«Владимир Познер – конечно, уважаемый человек. Пускай на меня сейчас накинутся, но Владимир Познер и спорт — несовместимые вещи. Скажем, я могу четко ответить про художественную гимнастику, потому что я в этом понимаю и разбираюсь в этом. Я этим живу всю сознательную жизнь и работаю на спортивном телевидении. Каждый должен заниматься своим делом.
Я абсолютно не согласна с Владимиром Познером. Спортсмены не должны страдать из-за отдельных атлетов, которые были уличены в допинге. Почему нас тогда не наказали в 2016 году в Рио? Да, тогда не поехала в полном составе команда по легкой атлетике, но мы выступили очень неплохо. А сейчас мы даже превзошли результат Олимпиады в Пекине в 2008 году по золотым медалям. Это уже не стыкуется со словами Владимира Познера. А в художественной гимнастике никогда не было случая употребления допинга, он нам не нужен», — сказала Батыршина «Газете.Ru».
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не согласна со словами Познера.
«Не могу согласиться, поскольку наказаны, к сожалению, спортсмены. Давайте вспомним Олимпийскую хартию, где сказано: в Олимпиаде участвуют спортсмены, а не страны. Там так и написано. Поэтому если мы говорим, что пострадала страна, то почему должны страдать ни в чем не повинные спортсмены? Это нарушение основного закона Олимпийских игр. Можно сколько угодно говорить про Россию, про политику и про другие вещи, но спортсмены точно ни при чем. Они выступали достойно и сделали все, что смогли.
Думаю, это частное мнение. Кстати, Владимир Познер приезжал на предыдущие Олимпиады и болел за наших спортсменов. И для меня удивительно, что он так высказался. Я знаю, что многих чиновников все-таки наказали, их поснимали с разных постов – Познер, может быть, об этом не знает, но он считает, что никого не наказали.
В чем вина? Даже сейчас Олимпиада доказала: где государственный подход к допингу, который приписывали России? Чистые спортсмены выступают лучше, чем когда якобы употребляют допинг – медалей-то мы больше завоевали, в общей сложности», — сказала Журова.
Депутат Госдумы Игорь Лебедев отметил, что за скандалы с допингом необходимо наказывать чиновников, а не спортсменов.
«Что касается ситуации вокруг наказания России – нас и так уже достаточно наказали, лишив флага, гимна, формы, запретив любое упоминание страны. Надо чиновников наказать – это да», — сказал Лебедев «Газете.Ru».