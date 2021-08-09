"Типичная позиция терпилы": Политики и спортсмены о словах Познера про наказание за допинг

«Владимир Познер – конечно, уважаемый человек. Пускай на меня сейчас накинутся, но Владимир Познер и спорт — несовместимые вещи. Скажем, я могу четко ответить про художественную гимнастику, потому что я в этом понимаю и разбираюсь в этом. Я этим живу всю сознательную жизнь и работаю на спортивном телевидении. Каждый должен заниматься своим делом.



Я абсолютно не согласна с Владимиром Познером. Спортсмены не должны страдать из-за отдельных атлетов, которые были уличены в допинге. Почему нас тогда не наказали в 2016 году в Рио? Да, тогда не поехала в полном составе команда по легкой атлетике, но мы выступили очень неплохо. А сейчас мы даже превзошли результат Олимпиады в Пекине в 2008 году по золотым медалям. Это уже не стыкуется со словами Владимира Познера. А в художественной гимнастике никогда не было случая употребления допинга, он нам не нужен», — сказала Батыршина «Газете.Ru».