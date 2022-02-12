Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе после нескольких дней молчания рассказала о ситуации с обвиненной в допинге фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Eurosport.ru.
«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», - заявила Тутберидзе в эфире «Первого канала».
Она добавила, что понимает специфику допинговой системы. Знает, что есть определенный протокол положенных действий.
Но, в любом случае, Россия «с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца», сказала тренер.
У Тутберидзе вызвали сомнения факт допуска спортсменки «с сомнительным допингом» на Олимпийские игры. Она считает, что это может быть «роковым стечением обстоятельств» либо же это очень грамотно спланированный план.
Ранее сообщалось, что известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе категорически отказалась давать подробные комментарии журналистам по поводу положительной допинг-пробы ее подопечной Камилы Валиевой. Она заявила только, что «сплетнями не занимается».