Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе после нескольких дней молчания рассказала о ситуации с обвиненной в допинге фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Eurosport.ru.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», - заявила Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Она добавила, что понимает специфику допинговой системы. Знает, что есть определенный протокол положенных действий.

Но, в любом случае, Россия «с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца», сказала тренер.

У Тутберидзе вызвали сомнения факт допуска спортсменки «с сомнительным допингом» на Олимпийские игры. Она считает, что это может быть «роковым стечением обстоятельств» либо же это очень грамотно спланированный план.