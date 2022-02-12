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Олимпиада-2022
2 часа назад

Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с Валиевой на Олимпиаде

Илья Родин

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе после нескольких дней молчания рассказала о ситуации с обвиненной в допинге фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Eurosport.ru.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», - заявила Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Она добавила, что понимает специфику допинговой системы. Знает, что есть определенный протокол положенных действий.

Но, в любом случае, Россия «с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца», сказала тренер.

У Тутберидзе вызвали сомнения факт допуска спортсменки «с сомнительным допингом» на Олимпийские игры. Она считает, что это может быть «роковым стечением обстоятельств» либо же это очень грамотно спланированный план.

Хэштег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах твиттера

Ранее сообщалось, что известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе категорически отказалась давать подробные комментарии журналистам по поводу положительной допинг-пробы ее подопечной Камилы Валиевой. Она заявила только, что «сплетнями не занимается».

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