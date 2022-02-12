ТАСС узнал подробности допинг-скандала с Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева дважды сдавала допинг-пробы за последние месяцы. Но пробы, сданные в январе в Таллине во время чемпионата Европы, были проверены раньше, чем те, что были сделаны в декабре во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Анализом занималась одна и та же лаборатория в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Пробы Валиевой были взяты 25 декабря, их результата ждали больше месяца, - сообщил источник. - Январские пробы были готовы уже через несколько дней, хотя ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля», - заявил источник.
РИА «Новости» сообщает, что спортивный арбитражный суд начнет рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой в понедельник, 13 февраля, в 15-30 по московскому времени. Арбитрами выступят специалисты Словении, Италии и США.
Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе после нескольких дней молчания подробно рассказала о своем видении ситуации.
«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», - заявила Тутберидзе.