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Олимпиада-2022
34 минуты назад

ТАСС узнал подробности допинг-скандала с Валиевой

Илья Родин

Российская фигуристка Камила Валиева дважды сдавала допинг-пробы за последние месяцы. Но пробы, сданные в январе в Таллине во время чемпионата Европы, были проверены раньше, чем те, что были сделаны в декабре во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Анализом занималась одна и та же лаборатория в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ТАСС узнал подробности допинг-скандала с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пробы Валиевой были взяты 25 декабря, их результата ждали больше месяца, - сообщил источник. - Январские пробы были готовы уже через несколько дней, хотя ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля», - заявил источник.

РИА «Новости» сообщает, что спортивный арбитражный суд начнет рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой в понедельник, 13 февраля, в 15-30 по московскому времени. Арбитрами выступят специалисты Словении, Италии и США.

Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе после нескольких дней молчания подробно рассказала о своем видении ситуации.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать», - заявила Тутберидзе.

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