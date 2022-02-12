ТАСС узнал подробности допинг-скандала с Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева дважды сдавала допинг-пробы за последние месяцы. Но пробы, сданные в январе в Таллине во время чемпионата Европы, были проверены раньше, чем те, что были сделаны в декабре во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Анализом занималась одна и та же лаборатория в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.