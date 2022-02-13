WADA проведет расследование в отношении окружения Валиевой

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«WADA заявило агентству, что попросит свой независимый отдел разведки и расследований провести расследование в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружавших спортсменку. Ранее с этой просьбой обратился Международный олимпийский комитет (МОК)», - говорится в статье.

Свое расследование начало и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, что Валиева заработала титул в командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине. К сожалению, вскоре после турнира был получен положительный допинг-тест спортсменки. В анализе фигуристки исследователи нашли триметазидин - запрещенный препарат для сердца.

Специалисты, ведущие расследование, заявляют, что препарат мог попасть в пробу «непреднамеренно». Они уверяют, что это средство используется для лечения болезней сердца исключительно у взрослых пациентов. А детям он полностью противопоказан.

Ранее за Валиеву вступилась крупная американская газета Washington Post. Автор статьи Салли Дженкинс отметила, что допинг-пробу у фигуристки взяли 25 декабря 2021 года, и по правилам ее должны были вскрыть не позднее, чем через 10 дней. Таким образом, к моменту вскрытия пробы прошло почти два месяца.