Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
Олимпиада-2022
16 минут назад

WADA проведет расследование в отношении окружения Валиевой

Илья Родин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует тщательно проверить окружение 15-летней олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. Об этом в воскресенье, 13 февраля, пишет агентство Reuters.

WADA проведет расследование в отношении окружения Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«WADA заявило агентству, что попросит свой независимый отдел разведки и расследований провести расследование в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружавших спортсменку. Ранее с этой просьбой обратился Международный олимпийский комитет (МОК)», - говорится в статье.

Свое расследование начало и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, что Валиева заработала титул в командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине. К сожалению, вскоре после турнира был получен положительный допинг-тест спортсменки. В анализе фигуристки исследователи нашли триметазидин - запрещенный препарат для сердца.

Специалисты, ведущие расследование, заявляют, что препарат мог попасть в пробу «непреднамеренно». Они уверяют, что это средство используется для лечения болезней сердца исключительно у взрослых пациентов. А детям он полностью противопоказан.

Ранее за Валиеву вступилась крупная американская газета Washington Post. Автор статьи Салли Дженкинс отметила, что допинг-пробу у фигуристки взяли 25 декабря 2021 года, и по правилам ее должны были вскрыть не позднее, чем через 10 дней. Таким образом, к моменту вскрытия пробы прошло почти два месяца.

«История Валиевой в очередной раз показала, насколько сомнительны токсикология и бесконечные юридические проволочки WADA», - рассказала Дженкинс.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители