«Никогда сначала не жалели»: Журова ответила главе МОК на критику тренеров Валиевой

«Было очень интересно наблюдать, как Этери (Тутберидзе) будет себя вести с Камилой после такого количества ее падений. И я не увидела того, что почему-то увидел Бах. В интернете есть фотографии, видео - Этери ее обняла. Да, как только Камила вышла со льда, тренер сделал все правильно - она спросила Камилу, почему она допустила ошибки. Потому что такие вещи делают по горячим следам.



Не было никакого пренебрежения. Она спрашивала Валиеву по делу. Тут важный момент: Камила падает много раз. Дальше что со спортсменом происходит - я была на ее месте - это слезы, переживания. Она хотела, чтобы Камила даже не заплакала, чтобы она проявила характер. Чтобы она показала, что она стойкая девочка, что она встанет и пойдет дальше. Это плохо? Если бы она начала ее жалеть - Камила бы на камеру сильно расплакалась, эта эмоция была бы всем видна. Я не уверена, что Камиле самой бы этого хотелось. Тутберидзе хотела поддержать ее по-спортивному. Бах - человек, который через это прошел, и должен это понимать.



Я не знаю, как это делалось в те времена, когда Томас Бах становился олимпийским чемпионом. Но я знаю, что когда падала я на чемпионате мира, конечно, мой тренер сразу спрашивал - почему (это произошло), сразу говорил об ошибках. Он не жалел меня в этот момент. Потому что надо было еще по дистанции бежать, выступать в следующих соревнованиях. Он говорил: "Что случилось? Почему так произошло? Как ногу поставила? Почему так было?". Все это мы с ним обсуждали, а после этого он меня обнимал и говорил: "Все, забыли, идем дальше". Но первой реакцией был четкий анализ ошибок. И никогда сначала не жалели. И в моей практике тоже. Это правильно, мы так привыкли, у нас с детства так. Это вопрос в разнице между жестоким и жестким (отношением). Между двумя этими понятиями вселенная. Жесткость - это дисциплина, порядок. Томас Бах против этого?



Тренер всегда мне говорил: "Я никогда не буду тебя хвалить. Хвалить тебя будут твои близкие, влюбленные в тебя как в спортсменку болельщики. Я всегда буду тебя критиковать, всегда буду говорить правду. А ты не идеальна. И ни один человек не идеален. Я же должен это сказать, иначе ты поверишь в свою идеальность. А для спортсмена это очень плохое качество". Тренер нужен спортсмену для того, чтобы подсказать, над чем еще нужно поработать. И только тренер имеет право об этом говорить», - сказала Журова.