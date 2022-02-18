Трусова сняла медаль сразу после церемонии награждения на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Александра Трусова сразу после церемонии награждения на Зимних Олимпийских играх в Пекине сняла свою медаль и вышла в микст-зону к журналистам без нее. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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В пятницу на Олимпиаде в Пекине российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали в женском одиночном катании золото и серебро.

«Где медаль? Сняла. Награждение закончилось. Сейчас Аня придет — покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила», — приводятся в материале слова Трусовой.

Фигуристка отметила, что пять квадов она смогла сделать «не случайно», а благодаря постоянным тренировкам, во время которых старалась выйти на «пик формы».

«Карьера? Про две Олимпиады я никогда не говорила. Про все, что будет дальше, буду говорить потом», — добавила Трусова.

Свои слова про «вы все знали» адресованные заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе после своего выступления с произвольной программой фигуристка комментировать отказалась.