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Олимпиада-2022
30 минут назад

Трусова сняла медаль сразу после церемонии награждения на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Российская фигуристка Александра Трусова сразу после церемонии награждения на Зимних Олимпийских играх в Пекине сняла свою медаль и вышла в микст-зону к журналистам без нее. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Трусова сняла медаль сразу после церемонии награждения на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу на Олимпиаде в Пекине российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали в женском одиночном катании золото и серебро.

«Где медаль? Сняла. Награждение закончилось. Сейчас Аня придет — покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, но мне нельзя снимать маску. У меня все хорошо. Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила», — приводятся в материале слова Трусовой.

Фигуристка отметила, что пять квадов она смогла сделать «не случайно», а благодаря постоянным тренировкам, во время которых старалась выйти на «пик формы».

«Карьера? Про две Олимпиады я никогда не говорила. Про все, что будет дальше, буду говорить потом», — добавила Трусова.

Свои слова про «вы все знали» адресованные заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе после своего выступления с произвольной программой фигуристка комментировать отказалась.

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Напомним, что после соревнований у Трусовой случился срыв, на эмоциях спортсменка кричала, что «ненавидит этот спорт», «не пойдет на награждение» и «больше никогда не выйдет на лед». Но главным ударом для нее стало то, что она, в отличие от других российских фигуристок, не смогла завоевать золото на ОИ-2022.

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