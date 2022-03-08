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1 час назад

Олимпийский чемпион из США прокомментировал скандал с Валиевой на Играх в Пекине

Илья Родин

Американский фигурист Нэйтан Чен, завоевавший на Зимней Олимпиаде в Пекине «золото» в одиночном катании, рассказал о своем отношении к ситуации вокруг российской спортсменки Камилы Валиевой, попавшей в большой допинговый скандал. Об этом пишет издание «Чемпионат» со ссылкой на журнал Teen Vogue.

«Это тяжело… Я определенно сочувствую ей и всему, через что ей пришлось пройти. Знаю, это было чрезвычайно тяжело для нее», – заявил Чен.

Он добавил также, что, несмотря на сочувствие к фигуристке, выступает за «чистый спорт».

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Несмотря на это юную спортсменку допустили к дальнейшим соревнованиям.

Допинговый скандал, резкие публикации в прессе оказали на Камилу негативное воздействие. Она сильно волновалась и совершила несколько грубых ошибок во время произвольной программы. В итоге, фигуристка получила только четвертое место.

Олимпиада-2022,Фигурное катание,Видео,Камила Валиева,
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