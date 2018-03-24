Волков рвется к вершине. Сильнейшие бойцы ММА на данный момент (рейтинг)

Двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает третье место в легком весе, а Александр Волков расположился на этой же строчке, но в тяжелом.

Как всегда, мы публикуем топ-10 лучших бойцов в каждой весовой категории, а также всех россиян, которые находятся в топ-100.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого — получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься на протяжении долгого времени — выбываешь из рейтинга. Так случилось с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором . Последний бой он провел в ноябре 2016 года, когда победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса . Руководство UFC приняло решение лишит Макгрегора титула, за который сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА МАРТ

Александр Волков. Фото PA Images/TASS

Легчайший вес Ти Джей Диллашоу. Фото Gettyimages.ru 1. Ти Джей Диллашоу (США, 15-3) 2. Доминик Круз (США, 22-2) 3. Коди Гарбрандт (США, 11-1) 4. Марлон Мораес (Бразилия, 20-5-1) 5. Даррион Колдвелл (США, 12-1) 6. Джимми Ривера (США, 21-1) 7. Джон Линекер (Бразилия, 30-8) 8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 26-5) 9. Джон Додсон (США, 20-9) 10. Куоджи Хоригучи (Япония, 23-2)

Наилегчайший вес Деметриус Джонсон. Фото Gettyimages.ru 1. Деметриус Джонсон (США, 27-2-1) 2. Генри Седжудо (США, 12-2) 3. Джусьер да Силва (Бразилия, 22-5) 4. Рэй Борг (США, 11-3) 5. Серхио Петтис (США, 16-3) 6. Брэндон Морено (Мексика, 14-4) 7. Дастин Ортиз (США, 18-7) 8. Джон Морага (США, 18-6) 9. Бен Нгуен (США, 16-7) 10. Дейвесон Фигуейредо (Бразилия, 14-0)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Деметриус Джонсон (США) 2. Стипе Миочич (США) 3. Макс Холлоуэй (США) 4. Даниэль Кормье (США) 5. Джон Джонс (США) 6. Тайрон Вудли (США) 7. Ти Джей Диллашоу (США) 8. Жорж Сент-Пьер (Канада) 9. Роберт Уиттакер (Австралия) 10. Брайан Ортега (США) 11. Стивен Томпсон (США) 12. Рафаэль дос Аньос (Бразилия) 13. Йоэль Ромеро (Куба) 14. Гегард Мусаси (Голландия) 15. Эдди Альварес (США)