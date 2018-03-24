Волков рвется к вершине. Сильнейшие бойцы ММА на данный момент (рейтинг) 

Двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает третье место в легком весе, а Александр Волков расположился на этой же строчке, но в тяжелом.
Как всегда, мы публикуем топ-10 лучших бойцов в каждой весовой категории, а также всех россиян, которые находятся в топ-100.
Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого — получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься на протяжении долгого времени — выбываешь из рейтинга. Так случилось с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Последний бой он провел в ноябре 2016 года, когда победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса. Руководство UFC приняло решение лишит Макгрегора титула, за который сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
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Александр Волков. Фото PA Images/TASS
Тяжелый вес 1. Стипе Миочич (США, 18 побед, 2 поражения) 2. Фрэнсис Нганноу (Франция, 11-2) 3. Алистар Оверим (Голландия, 43-16) 4. (+4). Александр Волков (Россия, 30-6) 5. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-8-1) 6. Кертис Блейдс (США, 9-1) 7. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5) 8. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1) 9. Деррек Льюис (США, 19-5) 10. Мохаммед Лаваль (США, 21-6)
…12. (-1). Виталий Минаков (Россия, 21-0) 18. (+1). Алексей Олейник (Россия, 57-11-1) 23. (0). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1) 24. (0). Сергей Павлович (Россия, 12-0) 25. (0). Сергей Харитонов (Россия, 28-7) 26. (0). Денис Гольцов (Россия, 21-5) 29. (+9). Александр Емельяненко (Россия, 26-7) 32. (-1). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7) 35. (-1). Шамиль Абдурахимов (Россия, 18-5) 44. (+1). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1) 48. (NEW). Дмитрий Сосновский (Россия, 11-0) 52. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-5) 53. (0). Михаил Мохнаткин (Россия, 10-2-2) 54. (0). Евгений Ерохин (Россия, 18-6) 55. (+1). Валентин Молдавский (Россия, 6-1) 70. (NEW). Мурат Гугов (Россия, 2-1) 77. (-1). Кирилл Сидельников (Россия, 11-5) 82. (-23). Евгений Гончаров (Россия, 10-3) 84. (0). Сергей Билостенный (Россия, 5-1) 98. (NEW). Антон Вязигин (Россия, 9-2)
Полутяжелый вес Даниэль Кормье. Фото Gettyimages.ru 1. Даниэль Кормье (США, 20-1) 2. Джонс Джонс (США, 22-1) 3. Райан Бэйдер (США, 24-5) 4. Фил Дэвис (США, 18-4) 5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4) 6. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-2) 7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 27-6) 8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10) 9. Томаш Наркун (Польша, 15-2) 10. Линтон Васселл (Великобритания, 18-6)
…16 (-3). Рашид Юсупов (Россия, 9-0) 18. (+26). Вадим Немков (Россия, 10-2) 19. (-1). Виктор Немков (Россия, 25-6) 20. (-1). Иван Штырков (Россия, 13-0) 23. (-2). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4) 29. (-2). Батраз Агнаев (Россия, 4-0) 37. (-1). Максим Гришин (Россия, 26-7) 40. (-5). Шамиль Гамзатов (Россия, 11-0) 47. (+3). Курбан Омаров (Россия, 10-1) 50. (-22). Магомед Анкалаев (Россия, 9-1) 57. (NEW). Хадис Ибрагимов (Россия, 3-0) 60. (+5). Заурбек Башаев (Россия, 5-1) 61. (0). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1) 64. (0). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1) 66. (+1). Михаил Заяц (Россия, 23-8) 81. (-3). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0) 85. (-1). Михаил Царев (Россия, 32-7) 90. (-7). Максим Футин (Россия, 7-6) 97. (+2). Шамиль Ахмедов (Россия, 6-0) 100. (NEW). Алексей Сидоренко (Россия, 6-3)
Средний вес Жорж Сент-Пьер. Фото Gettyimages.ru 1. Жорж Сент-Пьер (Канада, 26-2) 2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4) 3. Йоэль Ромеро (Куба, 13-2) 4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 43-6-2) 5. Келвин Гастелум (США, 14-3) 6. Люк Рокхолд (США, 16-4) 7. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-9) 8. Крис Уайдман (США, 14-3) 9. Роналдо Соуза (Бразилия, 25-5) 10. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)
…18. (+1). Рамазан Эмеев (Россия, 16-3) 27. (+1). Александр Шлеменко (Россия, 56-10) 38. (-1). Альберт Дураев (Россия, 11-3) 40. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3) 41. (+8). Владимир Минеев (Россия, 10-1) 50. (+2). Артем Фролов (Россия, 10-0) 56. (NEW). Михаил Колобегов (Россия, 11-2) 60. (+3). Омари Ахмедов (Россия, 17-4-1) 62. (+3). Вячеслав Василевский (Россия, 33-6) 64. (+3). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2) 72. (+26). Ибрагим Чужигаев (Россия, 11-5) 74. (+25). Абдул-Рахман Джанаев (Россия, 10-1) 77. (+2). Артур Астахов (Россия, 15-5) 82. (NEW). Шамиль Абдулаев (Россия, 10-0) 98. (-2). Хусейн Кушагов (Россия, 7-4)
Полусредний вес Тайрон Вудли. Фото Gettyimages.ru 1. Тайрон Вудли (США, 18-3-1) 2. Стивен Томпсон (США, 14-2-1) 3. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 28-9) 4. Колби Ковингтон (США, 13-1) 5. Робби Лаулер (США, 28-12) 6. Демиан Майа (Бразилия, 25-8) 7. Хорхе Масвидаль (США, 32-13) 8. Рори Макдональд (Канада, 20-4) 9. Дональд Серроне (США, 33-10) 10. Нейл Мэгни (США, 20-6)
…16. (+1) Андрей Корешков (Россия, 20-2) 25. (+1). Мухамед Берхамов (Россия, 12-0) 46. (+1). Альберт Туменов (Россия, 19-4) 48. (+21). Николай Алексахин (Россия, 21-5) 60. (NEW). Хусейн Халиев (Россия, 18-1) 62. (+3). Абубакар Вагаев (Россия, 17-2) 63. (-4). Беслан Исаев (Россия, 37-9) 65. (-2). Алексей Кунченко (Россия, 17-0) 66. (-6). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1) 73. (-1). Сайгид Изагахмаев (Россия, 8-0) 100. (-1). Беслан Ушуков (Россия, 15-3)
Легкий вес Хабиб Нурмагомедов. Фото Gettyimages.ru 1. Эдди Альварес (США, 29-5) 2. Тони Фергюсон (США, 23-3) 3. (0). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 25-0) 4. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-5) 5. Дастин Порье (США, 22-5) 6. Патрики Фрейре (Бразилия, 19-8) 7. Кевин Ли (США, 16-3) 8. Джастин Гетжи (США, 18-1) 9. Пол Фелдер (США, 15-3) 10. Энтони Петтис (США, 20-7)
…18. (0). Рустам Хабилов (Россия, 22-3) 22. (0). Ахмед Алиев (Россия, 17-4) 29. (-1). Рашид Магомедов (Россия, 20-2) 32. (0). Ислам Махачев (Россия, 15-1) 33. (0). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 15-1) 34. (-3). Майрбек Тайсумов (Россия, 26-5) 36. (+14). Али Багов (Россия, 25-10) 38. (-2). Эдуард Вартанян (Россия, 17-4) 45. (+31). Шамиль Завуров (Россия, 35-5-1) 54. (+1). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 10-3) 58. (+1). Марат Гафуров (Россия, 15-1) 69. (-1). Магомед Идрисов (Россия, 8-0) 70. (0). Муса Хаманаев (Россия, 18-5) 72. (+19). Дамир Исмагулов (Россия, 15-2) 77. (0). Ислам Мамедов (Россия, 14-1) 85. (-2). Амирхан Адаев (Россия, 13-3) 87. (-1). Венер Галиев (Россия, 32-10) 93. (+2). Александр Сарнавский (Россия, 35-7) 94. (-4). Абукар Яндиев (Россия, 10-1) 95. (-1). Андрей Кошкин (Россия, 16-6) 96. (0). Александр Шаблий (Россия, 17-3)
Полулегкий вес Макс Холлоуэй. Фото Gettyimages.ru 1. Макс Холлоуэй (США, 19-3) 2. Брайан Ортега (США, 14-0) 3. Жозе Алдо (Бразилия, 26-4) 4. Фрэнки Эдгар (США, 22-6-1) 5. Джереми Стивенс (США, 28-14) 6. Патрисио Фрейре (Бразилия, 26-4) 7. Даррен Элкинс (США, 24-5) 8. Рикардо Ламас (США, 18-6) 9. Джош Эмметт (США, 13-2) 10. Пэт Курран (США, 23-7)
… 24. (+1). Забит Магомедшарипов (Россия, 14-1) 29. (+1). Салман Жамалдаев (Россия, 15-1) 33. (+3). Мурад Мачаев (Россия, 21-2) 43. (+3). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 28-7) 45. (+4). Юсуф Раисов (Россия, 12-1) 53. (+2). Хамзат Далгиев (Россия, 10-1) 54. (+46). Ислам Исаев (Россия, 8-2) 55. (+1). Марат Балаев (Россия, 8-0) 62. (NEW). Адлан Батаев (Россия, 9-1) 63. (+13). Мухамед Коков (Россия, 13-2) 82. (0). Мовлид Хайбулаев (Россия, 12-0) 90. (-1). Магомед Юнусилау (Россия, 5-0)
Легчайший вес Ти Джей Диллашоу. Фото Gettyimages.ru 1. Ти Джей Диллашоу (США, 15-3) 2. Доминик Круз (США, 22-2) 3. Коди Гарбрандт (США, 11-1) 4. Марлон Мораес (Бразилия, 20-5-1) 5. Даррион Колдвелл (США, 12-1) 6. Джимми Ривера (США, 21-1) 7. Джон Линекер (Бразилия, 30-8) 8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 26-5) 9. Джон Додсон (США, 20-9) 10. Куоджи Хоригучи (Япония, 23-2)
…27. (-2). Петр Ян (Россия, 8-1) 33. (-2). Тимур Валиев (Россия, 12-2) 36. (-1). Рустам Керимов (Россия, 10-0) 38. (-4). Мовсар Евлоев (Россия, 9-0) 43. (-3). Саид Нурмагомедов (Россия, 11-1) 45. (-3). Магомед Магомедов (Россия, 14-2) 49. (-6). Бекбулат Магомедов (Россия, 19-1) 52. (-4). Михаил Малютин (Россия, 35-12) 58. (-4). Абдул-Рахман Дудаев (Россия, 22-4) 59. (-4). Олег Борисов (Россия, 20-2-1) 72. (-2). Гога Шаматава (Россия, 12-4) 84. (NEW). Мурад Каламов (Россия, 9-2) 95. (NEW). Хусейн Шайхаев (Россия, 6-0)
Наилегчайший вес Деметриус Джонсон. Фото Gettyimages.ru 1. Деметриус Джонсон (США, 27-2-1) 2. Генри Седжудо (США, 12-2) 3. Джусьер да Силва (Бразилия, 22-5) 4. Рэй Борг (США, 11-3) 5. Серхио Петтис (США, 16-3) 6. Брэндон Морено (Мексика, 14-4) 7. Дастин Ортиз (США, 18-7) 8. Джон Морага (США, 18-6) 9. Бен Нгуен (США, 16-7) 10. Дейвесон Фигуейредо (Бразилия, 14-0)
…13. (+1). Аскар Аскаров (Россия, 9-0) 17. (+7). Али Багаутинов (Россия, 17-6) 21. (-2). Магомед Бибулатов (Россия, 14-1) 22. (-2). Юнус Евлоев (Россия, 22-8) 28. (+1). Азамат Кеферов (Россия, 9-0) 29. (+1). Тагир Уланбеков (Россия, 7-0) 38. (0). Расул Альбасханов (Россия, 7-2) 45. (0). Магомед Гиназов (Россия, 13-3) 69. (NEW). Валерий Хажироков (Россия, 4-1) 70. (-5). Курбан Гаджиев (Россия, 14-2) 71. (-4). Мансур Хатуев (Россия, 7-0) 72. (+13). Вартан Асатрян (Россия, 14-8) 94. (-4). Мурад Магомедов (Россия, 7-0)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины
1. Деметриус Джонсон (США) 2. Стипе Миочич (США) 3. Макс Холлоуэй (США) 4. Даниэль Кормье (США) 5. Джон Джонс (США) 6. Тайрон Вудли (США) 7. Ти Джей Диллашоу (США) 8. Жорж Сент-Пьер (Канада) 9. Роберт Уиттакер (Австралия) 10. Брайан Ортега (США) 11. Стивен Томпсон (США) 12. Рафаэль дос Аньос (Бразилия) 13. Йоэль Ромеро (Куба) 14. Гегард Мусаси (Голландия) 15. Эдди Альварес (США)
Аманда Нуньес. Фото Gettyimages.ru Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины
1. Аманда Нуньес (Бразилия) 2. Кристина Жустино (Бразилия) 3. Роуз Намаюнас (США) 4. Джессика Андраде (Бразилия) 5. Джоанна Еджейчик (Польша) 6. Дженнифер Майа (Бразилия) 7. Ливия Рената Соуза (Бразилия) 8. Валентина Шевченко (Перу) 9. Жермейн де Рандамье (Голландия) 10. Никко Монтано (США)