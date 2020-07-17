Лучший спортсмен 21 века приударил за россиянкой 

Российская модель Виктория Одинцова рассказала об отношениях с шестикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном . Девушка раскрыла тайну в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Одинцовой, они познакомились в Instagram, а затем решили увидеться в Барселоне.

«У нас было разное общение, в какой-то момент оно было романтическим. Он за мной ухаживал. Но потом как-то так сложилось, и мы начали просто дружить», — отметила она.

Одинцова и Хэмилтон поддерживают связь и поздравляют друг друга с праздниками.

В мае 2020-го Хэмилтон вошел в десятку лучших спортсменов XXI века.