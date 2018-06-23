23 июня свое 46-летие отмечает знаменитый в недавнем прошлом футболист, а теперь уже признанный тренер Зинедин Зидан.

1/13 23 июня свое 46-летие отмечает знаменитый в недавнем прошлом футболист, а теперь уже признанный тренер Зинедин Зидан.

В 1998 году завоевал «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, а позже был признан УЕФА лучшим игроком последних 50 лет.

3/13 В 1998 году завоевал «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, а позже был признан УЕФА лучшим игроком последних 50 лет.