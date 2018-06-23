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Футболист, тренер и величайший игрок. Зинедину Зидану — 46
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Футболист, тренер, величайший игрок. Зинедину Зидану — 46
Рамблер
41 минуту назад
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Фоторепортаж смотрите в нашей галерее.
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23 июня свое 46-летие отмечает знаменитый в недавнем прошлом футболист, а теперь уже признанный тренер Зинедин Зидан.
Фото:
globallookpress.com
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Знаменитый французский полузащитник выиграл все возможные трофеи.
Фото:
Reuters
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В 1998 году завоевал «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, а позже был признан УЕФА лучшим игроком последних 50 лет.
Фото:
Reuters
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После завершения карьеры футболиста француз вступил на тренерскую стезю и успел поработать помощником Карло Анчелотти в мадридском «Реале», главным тренером второй команды «сливочных» — «Кастильи», а затем и сам возглавил «королевский клуб».
Фото:
globallookpress.com
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Фото:
globallookpress.com
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Фото:
Reuters
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Фото:
globallookpress.com
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Reuters
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Фото:
globallookpress.com
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Reuters
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Reuters
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Фото:
globallookpress.com
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Фото:
Reuters
В октябре 2017 года, на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов c
«Реалом»
, чего раньше не удавалось никому.
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