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Футболист, тренер и величайший игрок. Зинедину Зидану — 46
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Футболист, тренер, величайший игрок. Зинедину Зидану — 46 

Рамблер 41 минуту назад
Фоторепортаж смотрите в нашей галерее.
1/13  23 июня свое 46-летие отмечает знаменитый в недавнем прошлом футболист, а теперь уже признанный тренер Зинедин Зидан.
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2/13  Знаменитый французский полузащитник выиграл все возможные трофеи.
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3/13  В 1998 году завоевал «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, а позже был признан УЕФА лучшим игроком последних 50 лет.
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4/13  После завершения карьеры футболиста француз вступил на тренерскую стезю и успел поработать помощником Карло Анчелотти в мадридском «Реале», главным тренером второй команды «сливочных» — «Кастильи», а затем и сам возглавил «королевский клуб».
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В октябре 2017 года, на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов c «Реалом», чего раньше не удавалось никому.
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