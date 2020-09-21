Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась своим опытом отдыха в Крыму.

«Заключительный день в Крыму. Подведём итоги. Хочешь отдыхать хорошо? Плати! Думаю, тут я вам никакой тайны не открыла. Но есть одно существенное но. Сейчас довольно сложная ситуация с выездом за рубеж, и многие выбрали отдых в России, который они не выбрали бы при открытых границах», — написала Шишкина у себя на странице в Instagram.

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По словам спортсменки, вместо того, чтобы сделать цены в отелях ниже, а сервис лучше и привлечь ещё больше отдыхающих, наши отельеры подняли цены до уровня хороших отелей Европы. За номер в Ялте с дешёвой и кое-где обшарпанной мебелью и «тяп-ляп» ремонтом, чемпионка заплатила 68 000 рублей за 7 дней. Единственное, что порадовало синхронистку — приличный спа и анимация с приятными ребятами.

«В ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее, выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты», — подвела итог прославленная чемпионка.