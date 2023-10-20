СМИ назвали предварительную причину смерти Анфисы Резцовой

Озвучена причина, а также обстоятельства смерти советской и российской трёхкратной Олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В последнее время Резцова столкнулась с заметных ухудшением здоровья — спортсменке сделали несколько переливаний крови из-за пониженного уровня гемоглобина, а в марте 2023 года она перенесла сердечный приступ, после которого попала в больницу. 15 октября Резцову вновь забрали на лечение — спортсменку без сознания доставили в реанимационное отделение. В день смерти был запланирован перевод в другую больницу, но врачи опоздали — Резцова умерла так и не придя в сознание.