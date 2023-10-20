СМИ назвали предварительную причину смерти Анфисы Резцовой

СМИ назвали предварительную причину смерти Олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой
Озвучена причина, а также обстоятельства смерти советской и российской трёхкратной Олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно имеющейся информации, предварительной причиной смерти спортсменки стала остановка сердца. Источник также утверждает, что к ухудшению здоровья привело злоупотребление алкоголем, к которому Резцова пристрастилась после ухода из спорта.
В последнее время Резцова столкнулась с заметных ухудшением здоровья — спортсменке сделали несколько переливаний крови из-за пониженного уровня гемоглобина, а в марте 2023 года она перенесла сердечный приступ, после которого попала в больницу. 15 октября Резцову вновь забрали на лечение — спортсменку без сознания доставили в реанимационное отделение. В день смерти был запланирован перевод в другую больницу, но врачи опоздали — Резцова умерла так и не придя в сознание.
58-летняя Резцова известна как трёхкратная чемпионкой мира по лыжным гонкам, а также двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. О её смерти стало известно 20 октября.