«Прославила Россию»: спортивный мир отреагировал на смерть Резцовой

20 октября ушла из жизни знаменитая советская и российская трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжному спорту Анфиса Резцова. Мировое спортивное сообщество выразило слова соболезнования родным и близким спортсменки, а также оценило вклад Резцовой в зимние виды спорта.

В пресс-службе Союза биатлонистов России заявили, что организация готова взять на себя похороны Резцовой. Кроме того, союз назвал спортсменку «великой лыжницей».

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«Мы бы очень хотели взять на себя организацию похорон. Связываемся с родными, но пока нет четкого ответа», — сообщили в пресс-службе.

К этим словам присоединились в Международном союзе биатлонистов. Глава союза Олле Далин назвал Резцову «очень успешной биатлонисткой».

«От нас ушла очень успешная биатлонистка. Наши мысли и соболезнования ее семье», – заявил он.

Смерть Резцовой также прокомментировал четырёхкратный чемпион мира и бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. По его словам, спортсменка была «уникальной во всех отношениях».

«Уникальная во всех отношениях, боец, и, наверное, таких людей априори нет в советском и российском спорте, которые сумели бы завоевать в двух видах спорта высшие награды. Сумасшедшая нацеленность на победу, и понятно, что у неё было огромное здоровье», — заявил он.

В свою очередь, четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов вспомнил, что Резцова была против его назначения на пост главы союза. Однако Тихонов подчеркнул, что не держал на спортсменку обиды — напротив, ценил её прямоту.

«Она запомнилась мне и своими результатами, и своей прямотой, откровенностью — говорила, что Тихонов не должен быть президентом СБР. Но я ей всё прощал — она заслужила говорить то, что считала нужным», — поделился воспоминаниями Тихонов.

К словам соболезнования присоединилась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Мне очень жаль, мы все скорбим», — сказала она.

Спортивный комментатор Василий Уткин отметил, что Резцова была настолько быстрой на лыжах, что «могла дать фору в Садовое кольцо».

«Она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем. Быстрее неё и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо», — сказал он.

Достижения Резцовой отметил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. Он заявил, что Резцова не только внесла вклад в мировой спорт, но и прославила Россию.

«Жаль слышать о смерти наших чемпионов, великих спортсменов. Если честно, от вас только сейчас услышал об этом. Человека очень жаль, она внесла определенный вклад, прославила Россию. Я, конечно, приношу свои соболезнования родственникам», — заявил он.