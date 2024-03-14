Федерация лыжных гонок России сделала заявление о массовом падении лыжниц в Сочи

Пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что исполком федерации не нашел нарушений в работе жюри на Спартакиаде учащихся в Сочи, во время которого произошло массовое падение участниц женского масс-старта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению пресс-службы, исполком ФЛГР присоединился к тем выводам, которые ранее были сделаны комитетом федерации.

«Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования», — сказано в сообщении.

Напомним, что 8 марта на Спартакиаде в Сочи произошло массовое падение лыжниц. В результате девять девушек были госпитализированы.