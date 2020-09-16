Каролина Севастьянова стала Олимпийской чемпионкой в 17 лет и сразу же объявила о завершении карьеры. Даже великая Ирина Винер не смогла уговорить гимнастку остаться в спорте. Каролина решила попробовать себя в модельном бизнесе. Об этом рассказывает Чемпионат.com.

Севастьянова с удовольствием вспоминает, как после победы на Олимпиаде тренер организовала ей роскошный отдых на Лазурном берегу с яхтами, ресторанами и элитным шопингом. После этого она стала каждое лето ездить в Монако или Сан-Тропе.

Сейчас чемпионка наслаждается жизнью и ведет блог в Instagram, где радует поклонников своими шикарными снимками. Фанаты не остаются в долгу и засыпают ее комплиментами.

«Какие ноги…», — прокомментировал один из пользователей ее последний снимок в соцсети.

«Когда все тусили где-то с мальчиками на дачах или просто гуляли, эта девочка потела в спортзале почти каждый день, из года в год. А теперь она кайфует, и многие её знают», — резюмировал другой.