Что стало с легендой футбола Алессандро Дель Пьеро 

Дель Пьеро родился 9 ноября 1974 года в итальянской коммуне Конельяно в семье электрика и домохозяйки. Его футбольная история началась на заднем дворе родительского дома, где он играл вместе с тремя друзьями. Его первой командой стал местный «Сан-Вендемиано», а в 13 лет его заметили скауты «Падовы».

Уже в 1993 году «Ювентус» и «Милан» обратили внимание на талантливого молодого человека и сделали ему предложения, Дель Пьеро выбрал туринский клуб. Сезон 1994/95 года стал одним из самых важных в карьере футболиста: проведя 29 игр и забив восемь голов, он привел свой клуб в высший дивизион Италии.

В 22 года Дель Пьеро отправился в армию, а после службы начал играть за «Ювентус» с прежним блеском, покорив Лигу чемпионов.

После проблем с травмами в сезоне 1998/99 Дель Пьеро ждали новые успехи. В 2000-м он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира, а в сезоне 2001/02 забил 21 гол и получил капитанскую повязку. Последним в «Ювентусе» для него стал сезон 2011/2012.

В сентябре 2012-го футболист оказался в составе «Сиднея», а в августе 2014-го — в индийском «Дели Дайнамос». В октябре 2015 года Дель Пьеро объявил об окончании карьеры и планах стать тренером.

В свободное от футбола время Дель Пьеро находил время и на личную жизнь: 12 июня 2005 года он женился на Соне Аморузо, сестре его экс-партнёра по «Ювентусу» Николы Аморузо . Они воспитывают троих детей.

После окончания карьеры Дель Пьеро со своим другом и бывшим тренером Анджело Ди Ливио открыл частный танцпол и принял участие в шоу «Танцы со звездами» на Rai 1. Дель Пьеро продолжает играть в футбол «для души», также играет в баскетбол, волейбол и владеет гоночной командой.

Дель Пьеро активно занимается благотворительностью. Несколько лет назад он создал проект, призванный собрать деньги для людей, которые пострадали от землетрясения и цунами в Японии. Также он помогает итальянской ассоциации по исследованию рака.