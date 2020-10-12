Самая сексуальная спортсменка мира немецкая бегунья Алиса Шмидт выложила в Instagram фотографию в платье с декольте.

21-летняя спортсменка попозировала на фоне бассейна и подписала пост словами «никогда не забуду».

«Мы лицезрели истинную красоту», «Идеальные губы», — восхитились пользователи Instagram внешностью бегуньи.

По информации «Спорт-экспресс», Алиса занимается легкой атлетикой с 7 лет. Она выступает в забегах на короткие дистанции — 200, 400, 800 метров и в эстафете 4 по 100.

Девушка много времени уделяет тренировкам, занимается не только бегом, но и силовыми упражнениями, много путешествует. Алиса также ведет блог в Instagram, куда выкладывает свои фото.

Своей главной целью на будущее спортсменка называет участие в Олимпийских играх. Пока же на счету немки — серебряная медаль чемпионата Европы по легкой атлетике.