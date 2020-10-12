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Самая сексуальная спортсменка мира показала декольте 

Александр Котлеткин 1 час назад
Самая сексуальная спортсменка мира немецкая бегунья Алиса Шмидт выложила в Instagram фотографию в платье с декольте.
21-летняя спортсменка попозировала на фоне бассейна и подписала пост словами «никогда не забуду».
«Мы лицезрели истинную красоту», «Идеальные губы», — восхитились пользователи Instagram внешностью бегуньи.
По информации «Спорт-экспресс», Алиса занимается легкой атлетикой с 7 лет. Она выступает в забегах на короткие дистанции — 200, 400, 800 метров и в эстафете 4 по 100.
Девушка много времени уделяет тренировкам, занимается не только бегом, но и силовыми упражнениями, много путешествует. Алиса также ведет блог в Instagram, куда выкладывает свои фото.
Своей главной целью на будущее спортсменка называет участие в Олимпийских играх. Пока же на счету немки — серебряная медаль чемпионата Европы по легкой атлетике.
Видео дня. «Арсенал» обыграл «Шеффилд»
Около спорта , Фото
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