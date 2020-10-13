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Что стало с легендой российского футбола Александром Мостовым 

Александр Котлеткин 5 часов назад
Мостовой родился 22 августа 1968 в Ленинградской области, позже его семья переехала в подмосковную Лобню, где отец играл в футбол, а мать работала парикмахером. Мостовой начал заниматься футболом в школе ЦСКА, но в итоге оказался в «Спартаке».
«Когда стукнуло 16 лет, до армии оставалось два года. Встал вопрос — что делать? За ЦСКА держаться возможности не было, потому что армейцы тогда играли в первой лиге, и у них не было дубля», — объяснял футболист.
На время Мостовой оказался в «Красной Пресне» вместе с Олегом Романцевым, затем Романцев вернулся в «Спартак» и позвал его с собой. В 1987 году в своем первом сезоне в «Спартаке» за 18 проведенных игр Мостовой забил шесть голов и был признан лучшим молодым футболистом. В том же сезоне красно-белые стали чемпионами.
В декабре 1991-го Мостовой подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой», в которой провел два неполных сезона, затем перешел во французский «Кан». В чемпионате Франции 1993/94 показал себя хорошо и вытянул клуб с предпоследнего места в середину турнирной таблицы. В конце сезона Мостовой получил предложение от «Страсбурга» и играл там до 1996 года, когда заключил контракт с испанской «Сельтой».
Во Франции он встретил будущую супругу — француженку по имени Стефани, в их браке родились дочь и сын, который в итоге также стал футболистом.
В испанском клубе Мостовой задержался на восемь лет, стал одним из любимых игроков местных болельщиков и капитаном команды. Завершил карьеру он в 2005 году.
В июле 2020 года Мостовой объявил об открытии собственной детской футбольной академии, куда набирают ребят от семи до 17 лет. Он рассказал, что работать с детьми будут тренеры с лицензией UEFA.
В беседе с «Советским спортом» Мостовой допустил, что может поработать и в Российской Премьер-лиге.
«В 50 лет получать лицензию поздновато, хотя от самой идеи я никогда не отказывался, а в премьер-лиге некоторые без нее спокойно тренируют», — отмечал он.
Мостовой заявил, что с радостью возглавил бы «Спартак», если бы ему предложили.
«Но уже 15 лет из «Спартака» — ни одного звонка. Хотя, я даже по ночам телефон не отключаю, всегда доступен. <…> И все эти 15 лет меня постоянно спрашивают, почему не тренирую. Тем не менее, в «Спартак» не зовут. Ни тренером, ни менеджером, никем», — рассказал он.
Видео дня. «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
Комментарии 5
Около спорта , Фото , Александр Мостовой , Олег Романцев , УЕФА , Спартак , ЦСКА
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