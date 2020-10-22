Что стало с легендой тенниса Питом Сампрасом 

Сампрас родился в Вашингтоне (округ Колумбия, США) в семье матери-гречанки и отца наполовину грека, наполовину еврея. В трехлетнем возрасте он нашел теннисную ракетку в подвале своего дома и часами бил мячи в стену. После переезда в Калифорнию будущий чемпион начал заниматься в клубе Джека Креймера, там его талант стал очевиден.

В 1987 году на юношеском Открытом чемпионате США Сампрас победил Майкла Чанга и привлек к себе внимание — дизайнер Серджо Таккини заключил с ним спонсорский контракт.

1990-й стал знаковым годом для Сампраса, поскольку он выиграл свой первый крупный титул на US Open. В финальном раунде Открытого чемпионата США он встретился с Андре Агасси . 19-летний Сампрас обыграл Агасси в двух сетах и стал самым молодым мужчиной, выигравшим US Open в одиночном разряде. На том же чемпионате он получил прозвище «Пистолет Пит» из-за своей мощной и точной подачи.

В 1993 году Сампрас стал теннисистом №1 в мире и через некоторое время выиграл свой первый Уимблдонский титул, победив экс-первую ракетку мира Джима Курье. Титул первой ракетки Сампраса сохранял в течение 286 недель. Этот рекорд был побит Роджером Федерером только в 2012 году.

Сампрас — двукратный победитель Открытого чемпионата Австралии, семикратный победитель Уимблдона и пятикратный победитель Открытого чемпионата США.

Сампрас продолжал играть до 2002 года и, хотя не добился того же успеха, что в свои ранние годы, по-прежнему оставался одним из лучших игроков. В свой последний год он снова встретился с Агасси и выиграл свой 14-й титул «Большого шлема» в одиночном разряде.

В общей сложности Сампрас завоевал 64 титула высшего уровня в одиночном разряде и два титула в парном разряде. С 1997-го по 2000 год он завоевал четыре Уимблдонских титула подряд и стал единственным теннисистом, выигравшим все семь финалов Уимблдона, в которых участвовал.

О завершении карьеры Сампрас объявил в 2003 году. Как отмечает Business Insider , с тех пор он в основном проводит время с женой, актрисой Бриджитт Уилсон и двумя сыновьями, иногда беря в руки теннисную ракетку или клюшку для гольфа.

В интервью Inside Tennis Сампрас рассказал, что никогда не думал о возвращении в большой спорт.

«Я скучаю по азарту, но я не скучаю по стрессу, давлению, ожиданиям, которые я возлагаю на себя… Это тяжелый вид спорта. Я чувствую, что ушел в нужное время. <…> Я просто наслаждаюсь жизнью дома и не путешествую слишком много», — отмечал он.