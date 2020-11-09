Российская легкоатлетка Валентина Косолапова опубликовала на своей странице в Instagram очередной эффектный снимок в коротком платье. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Пикантные фотографии 23-летней спортсменки, специализирующаяся на тройном прыжке, собирают множество восторженных комментариев.

«Девушка-мечта» и «Просто богиня», — называют девушку подписчики ее блога.

На февральском чемпионате России в помещении, прошедшем в Москве, Косолапова завоевала бронзовую медаль, показав результат 13,85 метра. Многочисленные болельщики и эксперты уже сравнивают Косолапову с прославленной олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой

Валентина уже стала чемпионкой России среди юниоров не старше 23 лет. Также в ее активе «золото» на Чемпионате Европы среди юниоров и золотая медаль на Стартакиаде молодежи России.