«Самый большой и сильный мальчик в мире» умер в 21 

Российский сумоист Джамбулат Хатохов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, умер в 21 год. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», — написал резидент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарии Бетал Губжев.

Хатохов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году как самый большой и сильный мальчик в мире для своего возраста. В 3,5 года его вес составлял 48 килограммов, а размер ноги — 32. К 17 годам его вес составлял 230 килограммов. В детстве он принимал участие в программе «Большая стирка», после чего обрел известность. Затем сюжет о нем сняли журналисты из Германии.

Причины смерти спортсмена не раскрываются.