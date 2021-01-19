Экс-жена Аршавина показала искаженное болезнью лицо 

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые показала, как сказалась болезнь на ее внешности. Девушка разместила у себя на странице в Instagram фотографию, на которой она лежит возле ели. Несмотря на то, что снимок сделан с дальнего ракурса, можно заметить изменения на лице женщины. В последнее время Казьмина пряталась от публики. В сети даже появились слухи, что она стала жертвой неудачной пластической операции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам девушки, она страдает редким аутоиммунным заболеванием — некрозом лобной пазухи, клиновидной и решетчатой пазух. Казьмина пожаловалась, что ее «не берет» на лечение ни один врач. Она прошла через две операции, последняя из которых дала временную ремиссию.

«Лежу. Сижу. Поклонилась. К верху руки, помолилась. Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником милые, добрые люди», — написала Алиса.