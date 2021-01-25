Макгрегор стал героем мемов после поражения от Порье 

Американский боец ММА Дастин Порье победил нокаутом ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 257. Об этом сообщает Чемпионат.com.

После боя сеть заполонили тысячи мемов, которые высмеивали бывшего чемпион UFC в лёгком весе.

От шуток не удержался даже Хабиб. Боец запостил в Instagram снимок «спящего» Конора. Пользователи сети также прифотошопили к фотографии ирландца американского сенатора Берни Сандерса

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол, который ранее предлагал Конору 50 млн долларов за совместный боксёрский поединок, написал в «Твиттере»: «Хэй, Конор, так как ты „боец“, а я — „малыш из YouTube“, там я и оставил для тебя послание». Пол приложил ссылку на видео, где намекнул ирландцу, что тот упал в цене, и теперь предлагает ему лишь 10 тыс. долларов.