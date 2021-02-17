Чешка Маркета Давидова стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Об этом сообщает РИА Новости.

Давидова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах и не оставила своим соперницам не единого шанса.

Спортсменка родилась в городе Янов-над-Нисоу, где были подходящие условия для занятий зимними видами спорта. Как пишет Sport24, чешка никогда не была среди главных фавориток молодежного биатлона. На своем первом чемпионате мира в Раубичах она не пробежала ни одной личной гонки. В 2016 году спортсменка в составе резервной команды на Кубке IBU победила в спринте в Бейтостолене, что позволило попасть в основную команду.

На первом этапе Кубка мира 2018/19 в словенской Поклюке Маркета впервые в карьере сумела добраться до подиума. Девушка заняла третье место в индивидуальной гонке.

Через год Давидова одержала свою первую победу на Кубке мира, выиграв спринт в итальянской Антерсельве благодаря чистой стрельбе. После нескольких подиумов девушка стала лидером чешской сборной. В прошлом сезоне ей не удалось добиться значимых побед, но выступления Маркеты были стабильными. Спортсменка много времени работала над стрельбой, с которой у нее всегда были проблемы. Похоже, что в этом сезоне Давидова наконец-то смогла справиться с непослушной винтовкой.

«Как приятно побеждать! Я по-настоящему счастлива. Не знаю, как у меня получилось попасть 20 из 20. Думаю, мне сегодня действительно повезло, выстрелы были не по центру мишени», — прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке Маркета Давидова.